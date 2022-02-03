Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugün Sayın Zelenski ile görüşmemizi yapacağız ve ardından Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştirecek”
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa, güne yüzde 0,33’lük düşüşle başladı.
Ekonomi 03.02.2022, 10:17 03.02.2022, 10:27
Borsa, güne yüzde 0,33’lük düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,33’lük düşüşle başladı. Endeks, 6,56 puanlık azalışla 1.995,68 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.