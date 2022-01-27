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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Cari işlemler dengesindeki iyileşmesinin güçlenerek devam etmesinin, önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyacını azaltarak, ülke risk birimini olumlu etkilemesi beklenmektedir. Bu çer
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa, güne yüzde 1,6’lık düşüşle başladı.
Ekonomi 27.01.2022, 10:20
Borsa, güne yüzde 1,6’lık düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,6’lık düşüşle başladı. Endeks, 30,96 puanlık azalışla 1.920,21 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,33, holding endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti.