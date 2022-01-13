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Borsa güne düşüşle başladı
Borsa haftanın dördüncü iş gününe düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi açılışın ardından kaç puan oldu? Borsada son durum...
Ekonomi 13.01.2022, 10:14
Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi açılışın ardından yüzde 0,33 düşüle 2.057 puan oldu.
Dün yüzde 0,89 değer kazanarak yükseliş eğilimini üst üste sekizinci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi günü 2.064,21 puandan tamamladı.
Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından küresel pay piyasalarında risk iştahının zayıf seyrettiğini söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.035 ve 1.970 seviyelerinin destek, 2.070 ve 2090 puanın direnç konumunda bulunduğu bildirildi.