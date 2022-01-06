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Borsa güne düşüşle başladı
Borsa, güne yüzde 0,94’lük düşüşle başladı.
Ekonomi 06.01.2022, 10:24 06.01.2022, 10:31
Borsa, güne yüzde 0,94’lük düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,94’lük düşüşle başladı. Endeks, 18,82 puanlık azalışla 1.986,48 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti.