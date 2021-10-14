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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 0,10’luk düşüşle başladı.

Ekonomi 14.10.2021, 10:05
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 0,10’luk düşüşle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,10’luk düşüşle başladı. Endeks, 1,37 puanlık azalışla 1.412,17 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

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