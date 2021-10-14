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(Düzeltme) İstanbul’da MİT ve emniyetin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye’nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 kişi yakalandı.
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa, güne yüzde 0,10’luk düşüşle başladı.
Ekonomi 14.10.2021, 10:05
Borsa, güne yüzde 0,10’luk düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,10’luk düşüşle başladı. Endeks, 1,37 puanlık azalışla 1.412,17 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.