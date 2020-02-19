Borsa endeksinden iki sıfır atılıyor

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, endeksten iki sıfır atılması için süreci bugün itibariyle başlattıklarını duyurdu.

Borsa İstanbul binasında basın mensupları ile bir araya gelen Hakan Atilla önemli açıklamalar yaptı.

Endeksten iki sıfır atılması için süreci bugün itibariyle başlattıklarını söyleyen Atilla, mayıs ayına kadar neticelendirilmesini beklediklerini kaydetti.

Atilla, endeksten iki sıfır atılması ile endeksin 1200'lere geleceğini ve enflasyonist piyasa algısının biteceğini kaydetti.



Atilla, borsanın halka arzı konusunda da çalıştıklarını ve yıl sonuna kadar hazır hale geleceklerini ifade etti.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI KALKACAK MI?



Borsada açığa satış yasağının kalkması için çaba sarf ettiklerini de belirten Atilla, seans saatlerinde değişiklik yapılmasının ise gündemde olmadığını belirtti.

Atilla'nın Borsa İstanbul ile ilgili verdiği mesajlardan öne çıkanlar şöyle:

"Geçmiş mağduriyetlerle ilgili borsanın yapabileceği bir şey yok. Borsa bir platform, ancak görüş verebiliriz ama degiştirme şansımız yok.



Borsayla ilgili algıyı değiştirmek icin çalışmalar yapıyoruz. Tanıtıcı videolarla algı problemlerini çözeceğiz.



Borsaya yatırım fonları üzerinden çok gelen var. Yatırım fonu müşterisi 3 milyonun üzerinde.

Bankalarin finans sistemini domine eden rolü azalmalı, sermaye piyasalarının rolü artmalı.

Borsada günde 8-10 bin yeni hesap açılışı oluyor. Faizlerin düştüğü ortamda borsaya ilgi artıyor.



Yatırım fonları üzerinden borsaya gelmek daha mantıklı. Vatandaşlarımızın sermaye piyasalarına yatırım yapmalarını arzu ederim."