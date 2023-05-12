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Borsa dün yükseldi bugün düşüşe geçti
Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe yüzde 1,02 oranında primle başladı. BİST açılış sonrasında satışlarla karşılaştı ve 17:00 itibariyle hızla düşüşe geçerek -1,30 oranında düşüşle 4867 puandan işlem görüyor.
Ekonomi 12.05.2023, 17:16
Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe yüzde 1,02 oranında primle başladı. BİST açılış sonrasında satışlarla karşılaştı ve 17:00 itibariyle hızla düşüşe geçerek -1,30 oranında düşüşle 4867 puandan işlem görüyor.
Turkcell hisselerinde büyük kayıp! Borsa İstanbul devre kesti
Turkcell’de seçim gecesi teknik çalışma yapılacağı yönünde çıkan haberler sonrasında Turkcell hisseleri borsada yüzde 5 düşüş yaşadı. Borsa İstanbul Turkcell hisselerindeki düşüş sonrası saat 11.58'de devre kesici uyguladı.