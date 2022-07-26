Bora: “Başarımızı taçlandırmak istiyoruz"

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, EFQM mükemmellik modeli ve toplam kalite yönetimindeki başarılarını 2022 yılında da geliştirerek taçlandırmak istediklerini söyledi.

YEDAŞ (EFQM) Mükemmellik Ödülü için başlattığı çalışmalar da sona geldi. EFQM’nin ulusal iş birliği ortağı olan KalDer, YEDAŞ’ı, iş mükemmelliği ve mükemmel kuruluşlar için sahip olunması gereken tüm unsurları içeren "liderlik, strateji, çalışanlar, iş birlikleri-kaynaklar, süreçler-ürünler-hizmetler, çalışanlar-müşteriler-toplum ve iş sonuçları" olmak üzere Mükemmellik Modeli’nin birçok kriteri üzerinden değerlendirecek.

EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulayarak iş ve kurumsal yönetim süreçlerini geliştirmeye devam ettiklerinin altını çizen YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “Şirket olarak, kuruluşumuzdan bu yana müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin etkinliğini ve çeşitliliğini her geçen gün artırıyoruz. Yatırımlarımızı müşteri memnuniyeti odaklı ve yenilikçi bakış açısıyla sürdürüyoruz. Yönetimde mükemmellik felsefemizin yansıması olarak layık görüldüğümüz ödüller ise enerjimize enerji katıyor” dedi.

“YEDAŞ olarak, tüm paydaşlarına değer katmaya, mükemmelliğe ve sürdürülebilirliğe önem veren bir geleneğe sahibiz” diyen Hasan Yasir Bora, “EFQM mükemmellik modeli ve ‘toplam kalite yönetimi’ anlayışını, şirketimizin stratejik yönetim şekli olarak belirleyerek 2012 yılı sonunda girdiğimiz değerlendirmede mükemmellikte yetkinlik 3 yıldız sahibi ilk elektrik dağıtım şirketi olduk. Bu başarımızı 2022 yılında da geliştirerek taçlandırmak istiyoruz. Modeli sürecimize entegre ederken şirket kültürümüzde önemli yere sahip olan ‘aidiyet duygusu’ ve ‘yön birliğini’ ortaya koyarak modeli içselleştirdik ve çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza yayılımını sağlayarak bütünsel bir yaklaşım ortaya koyduk. Enerji sektörünün öncü, deneyimli ve kaliteye önem veren bir ekibine sahibiz. Çevik ve yenilikçi yapımız sektörde başarı gösteren elektrik dağıtım şirketi olarak öne çıkmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Bora ayrıca, “KalDer ile üyeliğimizi yenilememiz EFQM 2020 Mükemmellik Modeli’ni esas alarak öz değerlendirmeyi sürekli bir gelişim aracı olarak kullanmamızı destekleyecek. ‘Kalite, liderlik ve sürdürülebilirlik’ anlayışı çerçevesinde toplam kalite ve mükemmelliğe giden yolda tüm çalışanlarımızla birlikte yeterli bilgi ve birikime sahip olmamız gerektiği gibi elektrik dağıtım şirketleri için vazgeçilmez kalite standartlarını da eksiksiz uyguluyoruz. Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi için son aşamaya gelmemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.