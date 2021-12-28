Bor ihracatında 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı

Türkiye, doğalgaz arama faaliyetlerinin yanı sıra enerjide yeni adımlar atmaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları ve özel sektörü bir araya getiren Bor Çalıştayı'nda Türkiye'nin en önemli yeraltı kaynakları arasında bulunan bor madeniyle ilgili güzel haberi verdi. Bakan Dönmez, 1 milyar doların üzerinde satış rakamıyla bor madeninde rekor kırıldığını belirtti.

"DÜNYA MARKASI OLMA ARZUSUNDAYIZ"

Dönmez, "Artık çıtayı sadece üretimle, ihracat rakamlarıyla belirlemek bize yetmez. Enerji teknolojilerinde özelde de bor teknolojilerinde artık dünya markası olacak işleri ortaya koymak arzusundayız" ifadelerini kullandı.

"1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE SATIŞ RAKAMIYLA REKOR KIRDIK"

Dönmez, konuşmasının devamında 2021 yılında bor üretiminde ihracat ve satışında rekor kırıldığını belirtti. 2.6 milyon tonluk bor ve ürünleri satışı yapıldığını söyleyen Bakan Dönmez, "Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık. Bunlar bizim için yeterli değil. Dünya artık daha akılcı üretim yapanların dünyası" dedi.