Bolu’da sezonunun son günlerini yaşayan hamsi 70 liradan satılıyor

Bolu’da sezonu bitmek üzere olan hamsinin kilosu 70 liradan satışa sunuluyor.

Bolu’da sezonunun son günlerini yaşayan hamsi geçtiğimiz hafta tezgahlarda 80 liradan satışa sunulurken, bu hafta 70 liraya düştü. Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların balığa olan talebinin azaldığını belirten balıkçı esnafı, sezon boyunca bol bol hamsi tüketildiğini belirtti.

Sık sık hamsi tükettiğini ifade eden Adil Aydın isimli vatandaş, "Hamsi yenmez mi ya? Ölürüm ben onun için. Her öğün olsa yerim" dedi.

"Bugün hamsinin fiyatı 70 liraya düştü"

İhsaniye Mahallesi’nde kurulan halk pazarında uzun yıllardır balıkçılık yaptığını söyleyen Emre Yıldız, "Balık fiyatları normal. Hamsi 70 lira, mezgit ve istavrit 80 lira. Zaten bugün Mart’ın 27’si, sezonunda sonuna geldik. Vatandaşların talebi havadan dolayı azaldı. Biraz havalar sıcak gidiyor. Zaten millet hamsiye de doydu. Bu sene sürekli hamsi gelmişti tezgaha, güzeldi. Ramazan ayında halkımız çok balığı tercih etmiyor, et ürünlerine yöneliyor ama yine de balığı alan müşterilerimiz de oluyor" diye konuştu.

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