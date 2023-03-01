Bolu’da kiralık evler denetim altında

Deprem felaketinin ardından Bolu’ya gelen afetzedelerin fahiş kira fiyatları ile karşılaşmaması için denetim yapılıyor.

Bolu’ya gelen depremzedelerin bir çoğu kamu kurumlarına ve belirlenen diğer alanlara yerleştirilirken, bazıları ise kendi imkanlarıyla konaklama yeri buluyor. Bolu’ya yerleşmek isteyen vatandaşlar, emlak ofisleri ile internet platformları üzerinde bulunan kiralık ev ilanlarını kontrol ediyor. Depremzedelerin fahiş kiralarla karşılaşmaması adına Bolu Valiliği koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından denetim başlatıldı. Ekipler, emlak ofislerinde daha önceden kiraya verilen daire fiyatları ile yeni kira ilanlarının kira bedellerini karşılaştırıyor. Gerek kira sözleşmeleri gerekse de komisyon faturaları üzerinden yapılan fiyat karşılaştırmalarında fahiş kira artışı uyguladığı belirlenen emlak ofisi ve ev sahipleri hakkında idari işlem başlatılıyor.

Emlakçı Emrah Şener, "Talepler çok fazla oldu. Taleplerden dolayı fiyatlar yükseldi. Öğrenciler gitti, dairelerimiz boşaltı. Ev sahipleri yeni dairelerin kira oranlarını yakalamaya çalışıyorlar. Bu şekilde fiyat yükseltmek isteyenlerle biz çalışmamızı durdurduk. Eski fiyat üzerinden çalışmaya devam etmek istediğimizi söyledik" dedi.