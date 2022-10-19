Bölgesel Kalkınma Dergisi ocakta okuyucularıyla buluşacak

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, bölgesel kalkınma konusunda ilgili kamu kuruluşları ve akademik hayatı birleştirmesi hedeflenen "Bölgesel Kalkınma Dergisi"ni düzenlenen toplantı ile tanıttı. Derginin ilk sayısı ocak ayında okuyucularıyla buluşacak.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve bölgesel kalkınmanın ekonomik, sosyal, çevre çalışmaları, beşeri bilimler ve tarım ekonomisi ve politikaları gibi birçok alanı içeren Bölgesel Kalkınma Dergisi için Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Dergide bölgesel kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını içeren makalelere yer verilecek. Ayrıca Türkçe ve İngilizce makalelerin yayınlanacağı dergide, ulusal ve uluslararası birçok makalenin yer almasıyla akademik çalışmalar için bir çatı oluşturulması hedefleniyor.

“Dergi konusunda pek çok üniversitemizle ve akademisyenimizle ortak çalışmalarımız oldu”

Bilimsel çalışmalar doğrultusunda tüm paydaşlarda olduğu gibi akademi ile de yakın işbirliği içerisinde olacaklarını belirten Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, “Bugün tanıtımını yatığımız Bölgesel Kalkınma Dergisi, esasen 4 yıldır hayata geçirmeyi planladığımız bir faaliyetti. Biz bu alanın hem literatürden beslenme hem de literatüre katkı sağlaması açısından münbit bir alan olduğunu bizzat yaşayarak gördük ve görüyoruz. Yaklaşık 1 yıldır da fiili olarak hazırlıklarını sürdürdüğümüz dergi konusunda pek çok üniversitemizle ve akademisyenimizle ortak çalışmalarımız oldu. Özellikle bu alanda çalışan ve eser veren akademisyenlerimizin bu derginin önemli bir boşluğu dolduracağına dair değerlendirmeleri de bizleri bu süreçte daha da motive etti ve cesaretlendirdi” diye konuştu.

Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan derginin üçer aylık dönemler halinde yılda dört sayı olarak yayınlanacağı ve ilk sayının ocak ayında okuyucularıyla buluşacağı bildirildi.