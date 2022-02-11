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Bölge huzura kavuştu, Şırnak 2021 yılında 25 milyar dolarlık tarımsal ihracat yaptı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Şırnak’ın 2021 yılında 25 milyar dolarlık tarımsal ihracat yaparak, 7,2 milyar dolar dış ticaret fazlası elde ettiğini açıkladı.

Ekonomi 11.02.2022, 16:49
Bölge huzura kavuştu, Şırnak 2021 yılında 25 milyar dolarlık tarımsal ihracat yaptı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Şırnak’ın 2021 yılında 25 milyar dolarlık tarımsal ihracat yaparak, 7,2 milyar dolar dış ticaret fazlası elde ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Şırnak’ta “Uzman Eller Projesi” bilgilendirme toplantısında çiftçilerle bir araya geldi. Valilik, belediye ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaretinin ardından Şırnak Üniversitesi Ebul-iz Konferans Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan Bakan Yardımcısı Tunç, tarımın en stratejik birkaç sektör arasında yer aldığını söyledi. Tunç, "Biz de ülkemiz tarımının küresel ölçekte hak ettiği yeri alabilmesi, dünyada ve bölgesinde söz sahibi olabilmesi için siz değerli üreticilerimizle birlikte omuz omuza çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede ’Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye’ ilkesi ile Türkiye’nin tarım orman sektöründe, dünyada ve bölgesinde söz sahibi bir ülke olabilmesi için son dönemde önemli projeler hayata geçirilmiştir. Türkiye, 337 milyar TL tarımsal hasıla ile Avrupa’da lider, dünyada ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Tarım sektörümüz, 2003-2020 arasındaki 18 yılın 15’inde büyümüştür. 2003-2020 döneminde Türkiye’de tarımın yıllık ortalama büyümesi yüzde 2,93 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında 25 milyar dolar tarımsal ihracat yaparak 7,2 milyar dolar dış ticaret fazlası elde ettik. Şehr-i Nuh’a, Şırnak ilimize gelecek olursak KKYDP kapsamında Şırnak ilimize 2006- 2020 döneminde toplam 27 milyon TL destek sağlanmış. Bu desteklerle 38 proje ve tesis hayata geçirilerek toplam 337 kişiye istihdam sağlanmıştır. Bakanlığımızın 2021 yılında ilimize verdiği destek 90 milyon TL olup, son 19 yılda yaklaşık 900 milyon TL destek sağlanmıştır. GAP Projesi kapsamında yer alan Şırnak ekonomisinde tarım önemli yer tutmaktadır. Kırsal kesimlerde başlıca gelir kaynağı hayvancılıktır. Özellikle yaylacılık yoluyla küçükbaş hayvan yetiştiriciliği daha yaygındır” dedi.

“Şırnak yıllardır terör belasından çok çekti”

Şırnak’ın yıllardır terör belasından çok çektiğini hatırlatan Tunç, "Şırnaklı kardeşlerim çok acılar yaşadı. Çok şükür Şırnak güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlendi. Bugün artık Cudi Dağı’nda teröristler değil, ceylanlar dolaşıyor. Cudi, 40 yıl sonra bir festivale ev sahipliği yapabiliyor. Huzur ikliminin hâkim olmasıyla Şırnak geleceğe güvenle bakabiliyor. 2020 yılında Şırnak ilimizde 1,7 milyar TL tarımsal hasıla elde edilmiş ve 216 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. 410 bin ton bitkisel üretim elde edilmiştir. İlimiz 88 bin büyükbaş ve 1,4 milyon küçükbaş hayvan varlığına sahiptir. Elbette bu rakamları daha da artırmak mümkün. İlimizde güvenliğin sağlanmasıyla biraz önce bahsettiğim tarımsal üretim rakamlarının çok daha yukarılara çıkacağına yürekten inanıyorum. Şırnak çok önemli bir turizm potansiyeline de sahip. Bu potansiyelin de açığa çıkacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu noktada Hz. Nuh’un mekânı Cudi Dağı’nı Tabiat Parkı ilan etmek için çalışma başlattık. Bu çalışmamız devam ediyor. Tamamlandığında sizlerle paylaşmış olacağız” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak en baştaki amaçlarının kırsal alanda refahı yükseltmek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırarak istikrarlı gıda arzını sağlamak olduğunu ifade eden Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu çerçevede birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bunlardan birisi de Bakanlığımız Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında geliştirdiğimiz Uzman Eller Projesi’dir. Nedir Uzman Eller Projesi? Uzman Eller Projesi ile kırsal alanda yaşayan, yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak hedeflenmektedir. Bu çerçevede tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği desteklenecektir. Bu faaliyetlerin eğitimli, uzman kişiler tarafından yapılması teşvik edilecektir. Eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktar, kalitesi ve verimliliği arttırılacaktır. Ve böylece kırsal alanda tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara hibe desteği verilecektir. Peki projeye kimler başvurabilir? Projeye tüm illerde nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimlerinde proje süresince, yani 2022-2024 yıllarında yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir. Bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel ürünler ve coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 100 bin TL hibe desteği verilecektir. Proje başvuruları 14 Ocak 2022 tarihinde başlamıştır. Başvurular uzmaneller.tarimorman.gov.tr internet adresinden yapılmaktadır. 28 Şubat 2022 son başvuru tarihidir.”

Uzman Eller Projesi bilgilendirme toplantısına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürleri, iş dünyası temsilcileri ve STK başkanları katıldı.

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