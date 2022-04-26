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Bodrumlu turizmciler uyardı, bayramda rezervasyon yaptırmayan yerli turist kapıda kalabilir

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı’na 1 hafta kala hazırlıklarını tamamlayan turizmciler, rezervasyon yaptırmadan gelen yerli turistlerin kapıda kalabileceği uyarısında bulundu.

Ekonomi 26.04.2022, 15:17
Bodrumlu turizmciler uyardı, bayramda rezervasyon yaptırmayan yerli turist kapıda kalabilir

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı’na 1 hafta kala hazırlıklarını tamamlayan turizmciler, rezervasyon yaptırmadan gelen yerli turistlerin kapıda kalabileceği uyarısında bulundu.

Her bayram dolup taşan Bodrum, bu yıl da Ramazan Bayramı’nda yerli turistin akınına uğrayacak. Tam sezonda 1 milyon turisti ağırlayan ilçe, bayramda da 1 milyon hedefine ulaşmayı hedefliyor. Hazırlıkları tamamlayan oteller, gece kulüpleri ve eğlence mekanlarında Hülya Avşar, Özcan Deniz, Gülşen, Kubat ve Funda Arar gibi güçlü sesler sahne alacak.

Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamlayan oteller, rezervasyonların bayrama 1 hafta kala yüzde 80 dolduğunu açıkladı. 1 milyon turisti hedefleyen Bodrum’un yaz sezonuna erken girmesi turizmcinin de yüzünü güldürdü. Bodrum’da tatil yapmak isteyen yerli turistin bayram öncesinde rezervasyon yaptırması gerektiğini söyleyen BODER Başkanı Ömer Dengiz, “Şu anda doluluk oranları yüzde 80’lere ulaştı. Bodrum’a rezervasyonsuz gelmeyin, gerçekten kapıda kalabilirsiniz. TÜRSAP onaylı acentalardan rezervasyon yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yüksek bir doluluk söz konusu olacaktır. Ramazan Bayramı’nda yüzde yüz doluluk oranlarını yakalayacağız” dedi.

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı turizmci Bülent Kaya ise, “Ramazan Bayramı’ndan umutluyuz, hareket bekliyoruz. Çok büyük konserler vereceğiz. Bayramın 1’inci günü Hülya Avşar ile bayram eğlencelerine start veriyoruz. Ertesi günü Funda Arar, Özcan Deniz, Kubat ve Gülşen’le bir haftalık bayram programı yaptık. Bodrum’a bayram tatiline gelecek olan misafirlerimize bir uyarıda bulunmak istiyorum. Rezervasyonlarınızı biran önce yaptırın. Doluluk oranları artmaya başladı” şeklinde konuştu.

Sianji Well Being Oteli Yönetim Kurulu Başkanı turizmci Recai Çakır, 9 günlük bir bayram tatilinin turizmciye nefes olacağını belirterek, “Otellerin Ramazan Bayramı’nda kapılarını açması bir dolulukla başlayacak. Turizmciye bir nefes aldıracak. Bayram tatili 9 güne çıksaydı daha iyi olurdu. Bayram tatilinin 9 güne çıkma ihtimali henüz netleşmedi. Bayram tatili 9 gün olursa çok iyi olur. Turizmci gecen yaz kaybettiği motivasyonu 9 gün tatil olursa büyük bir moral ve motivasyon ile girerler" diye konuştu.

Very Chıc Otel Genel Müdürü Serkan Karaman da Bodrum’a gelecek tatilcilerin bir an önce rezervasyon yaptırmalarını isteyerek, “Misafirlerimizi özellikle Bodrum konusunda uyarmak istiyorum. Otel rezervasyonları konusunda sıkıntı yaşamamaları adına rezervasyonlarını Bodrum’a gelmeden evvel muhakkak yaptırmalarını öneriyorum. Geldiklerinde yüksek doluluklarla birlikte yer bulamama ihtimalleri çok yüksek. Bununla beraber Bodrum’da yaşanacak yoğun doluluk sebebiyle yer bulma ihtimalleri çok düşük olacak. Benim Bodrum’a tatile geleceklere tavsiyem gelmeden önce rezervasyonlarını yaptırsınlar. Otel bulma konusunda bir problem yaşamasınlar” dedi.

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