Bodrum’da konut fiyatları katlandı

Son bir yılda büyük ilgi gören Bodrum’da gayrimenkul fiyatları katlandı. İlçedeki konutların fiyatları yüzde 49 oranında değer kazanırken kiralar ise yüzde 18 oranında yükseldi.

İlgi durmadı

Koronavirüsün Bodrum’a ilgiyi durdurmadığını belirten Besa Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp, “Bodrum pandemide değerini korumasının ötesinde adeta parlayan yıldız oldu” dedi.

Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim gibi nedenlerden dolayı büyük şehirlerden kaçarak Bodrum’a yerleşenlerin sayısının arttığını belirten Şule Alp "Normalde 170 binlerde olan nüfus artık 400 bini aşmış durumda. Yazlık olarak kullanılan evler kışın da dolu. Bunun dışında ilk defa Bodrum’da gayrimenkul alanların sayısı da yükseldi” dedi.

Yüzde 49 arttı

Bodrum’daki artışa dikkat çeken Şule Alp, “Endeksa’dan aldığımız bilgilere göre Bodrum’da konutların fiyatları son 1 yılda yüzde 49 oranında değer kazanırken kiralar ise yüzde 18 oranında yükseldi. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 715 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 340 bin 670 TL oldu. İlçedeki ortalama kira ücreti ise 2 bin 932 TL. Konutun kendini amorti etmesi ise 30 yıl” ifadelerini kullandı.

Yeni projeler yolda

Bodrum’a artan ilgi nedeniyle birçok yeni projenin hayata geçirildiğini belirten Alp, BESA Grup’un Bodrum’daki projeleri hakkında da bilgi verdi. Şule Alp, “Toplamda 150 dönüm arazi üzerinde toplam 310 adet villa ve rezidanstan oluşan, Hilton Grup’un üst segment markası Curio’nun 85 odalı otelinin yer aldığı The BO Viera projesi hayata geçirilecek. Arazinin eğimi çok başarılı kullanılarak hiçbir evin manzarasının kapanmayacak şekilde tasarlandı. Proje içerisinde restoran, cafe, süpermarket, deniz taksi, 1.2 kilometrelik çok uzun bir sahil şeridi de yer alıyor. Bunlar dışında konut sahipleri kreş, temizlik, çamaşır vb. tüm hizmetleri de alabilecek” dedi.

12 ay yaşanacak

Projenin özellikle de 12 ay Bodrum’da yaşamak isteyenler tarafından tercih edildiğini aktaran Alp şunları söyledi: “Yerden ısıtmaya kadar tüm detaylar mevcut. Havadan, karadan ve denizden ulaşılabiliyor. The BO Viera projesinde hayatın başlaması ile birlikte yeşil alan sulamasının deniz suyunu tatlı suya çevirerek yapılması planlanıyor. Ayrıca araziden çıkan taşlar, evlerin dış cephesinde kullanılıyor. İlk etabın satışlarının yüzde 95’i tamamlanmış durumda. Diğer etapların satışlarına başlandı. Teslim tarihi 2023 olarak belirlenen projede 2+1’den 5+1’e kadar değişen konutların fiyatları 3.950.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.”