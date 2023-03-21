Bodrum turizm profesyonelleri "Allkaria.com" ile iş birliği kararı aldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde turizm profesyonelleri, bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara çözüm sunan e-ticaret yatırımı "allkaria.com" ile iş birliği kararı aldı. Turizm Teknik Müdürler Derneği ve Satın Alma Müdürleri Derneği yönetimi ve üyeleri, allkaria.com’un Bodrium Otel’de düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi.

Bodrum’da Kaplan İnşaat ve Karyalı Pazarlama olarak grubun 30 yıla yakın ticari geçmişinden alınan bilgi, kazanılan tecrübe ve her zaman sadık kalınan değer yargı sistemi çevresinde 7 yıl önce inşa edilmeye başlanılan allkaria.com’un kurucusu Engin Kaplan, kahvaltıya katılanlarla sohbet edip sorularını yanıtladı.

Kaplan, burada yaptığı konuşmasına depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlara Allah’tan rahmet dileyerek, yaraların bir an önce el birliğiyle sarılması temennisinde bulundu.

Her yıl binlerce yerli turiste en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteren tesislerde görev alan teknik müdürler ve satın alma müdürlerinin örgütlü yapısını ilk günden beri hep önemsediklerini, bu konuda destek ve istişarede olduklarını ifade eden Kaplan, birliklerinin güçlenerek süreceğini dile getirdi.

“Çok yönlü çözümler ile yeni ve sürdürülebilir bir deneyim sunuyoruz”

Allkaria com’un çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Kaplan "Bir tarafıyla bilindik alışveriş sitelerinden olduğu gibi evinizin, çocuğunuzun, ofisinizin tüm ihtiyaçlarını en iyi fiyatlarla temin edebiliyorsunuz. Bir tarafıyla yerel esnafın stokunu da yapıya dahil etmesi sebebiyle milli ekonomi, yerel esnafın stok devir hızı, nakit akış kalitesi gibi sorunlu konulara reçete yaklaşımı oluyor. Bir tarafıyla mevcut alışveriş sitelerinin tam tersine, yani yerelden globale yaklaşımıyla ve insan faktörünü ortadan kaldırmadan yani tamamen dijitalleşmeden çalışan sürdürülebilirlik iddiamız var. Bir tarafıyla da müşteriler kaç farklı tedarikçiden ürün alırsa alsın aynı gönderide ürünlerin ulaştırabilmesi ve bunu aynı gün teslim, aynı gün kargo gibi iddialı bir hizmet kalitesi zemininde gerçekleştiriyoruz. Yani çalışanları, üreticiler, yerel esnaf, Bodrum müşterileri ve Türkiye’nin her yerinden müşterilerine tamamen yeni, sürdürülebilir bir deneyim sunmaktadır" diye konuştu.

"Hem bireysel hem de kurumsal satın almalarda güvenli, hızlı ve verimli"

Bütün bunların yanında allkaria.com aynı zamanda çok verimli bir B2B kurumsal partner olarak önem arz ettiğini işaret eden Kaplan, şunları söyledi:

"Bodrum’da var olan kurumsal satın alma süreçlerine teknik müdürlerimizin ve satın alma müdürlerimizin mevcut yordamlarını bozmadan, hatta çok daha hızlı, nakliye ödemeden, vade imkanıyla, yüzlerce tedarikçi ile tek tek uğraşmasının önüne geçen yerel esnafı da sürece dahil ettiğimiz bir iş modelidir. Yani hem mevcut alışveriş sitelerinin evinizdeki, ailenizdeki ihtiyaçlarını hem de profesyonel hayatlarınızdaki kurumsal satın alma süreçlerini çok verimli, hızlı, güvenli hale getirmektedir."

Oluşturdukları ve büyüyerek devam eden bu iş modeline ’yeni bir iş modeli’ dediklerini ancak bunun temelinde sadece dijital ve yazılımsal temeller değil, Ahilik, Anadolu esnaf ahlakı ve kendi yordamlarının görülebileceğini söyledi.

Kaplan, konuşmasını sonunda şu sözlere yer verdi: "Bodrum’da çok önemli kurumların iş güvenliğinden teknik konulara, verimine kadar birçok sürecini emanet ettiği siz teknik müdürlerimiz ve satın alma müdürlerimiz ile bir araya gelmekten son derece memnunuz. Bu fırsatı değerlendirerek sizlerle iki önemli markamızı da buluşturalım dedik. Bazı teknik konuların üzerinden geçip, daha sonra iletişiminizi kuvvetlendirmenin iki tarafa da faydalı olacağını düşündük. Bu etkinliğin düzenlenmesine emek veren herkese teşekkür ediyorum."

"Yerel esnafı ve markaları önemsiyoruz"

Turizm Teknik Müdürler Derneği Başkanı Burhan Karabağ ise sektörleri açısından verimli bir buluşma olduğunu söyledi. Karabağ, "Dernek üyeleri ile bir araya gelmelerine vesile olan allkaria.com ve Engin Bey’e teşekkür ediyorum. Yerel esnafı ve yerli sermaye markaları önemsiyoruz. Bu açıdan allkaria.com bu anlamda hassasiyetlerimizle örtüşüyor. Bunun yanında kurumsal başka iş birlikleri ve geliştirme çalışmalarını da olgunlaştıkça dernek üyelerimizle paylaşacağız. Tüm katılımcılara, allkaria.com’a, etkinlikte marka ve ürün tanıtımı yapan Promast ve Pamukkale markalarına teşekkür ederiz" dedi.

Yaklaşık 4 saat kadar yoğun ilgi, soru cevap ve istişarelerle devam eden etkinlikte, silikon, köpük, yalıtım ve endüstriyel çözüm markası olan Promast’ın İş Geliştirme Müdürü Metin Erguvan, Ege Bölge Müdürü Cem Erbil, inşaat ve sanayi boyaları, yapı kimyasalları markası olan Pamukkale Boya’nın sahibi Muharrem Kılcı ve bölge yöneticileri sunum yaptı.

İkisi de yaklaşık 40 yıllık yerli sermaye firmalar olan markalar, geliştirdikleri yeni teknoloji çözüm ürünlerini, kalite odaklı vizyonlarını turizm profesyonellerine aktardı.