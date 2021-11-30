BNP Paribas Finansal Kiralama, mobil uygulaması Leasing Cepte’yi hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - BNP Paribas Finansal Kiralama, müşterilerine yönelik ilk mobil uygulaması Leasing Cepte’yi hayata geçirdi.

BNP Paribas Finansal Kiralama'dan yapılan açıklamaya göre, Leasing Cepte ile müşteriler, leasing teklif aşamasından satış sonrası çağrı merkezi işlemlerine kadar tüm süreci yönetebilecek, ikinci el ekipmanlar için başvuru ve takip işlemlerini yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BNP Paribas Finansal Kiralama Genel Müdürü Sibel Alyar, üzerinde titizlikle çalışarak hayata geçirdikleri Leasing Cepte mobil uygulaması ile dijitalleşme alanında önemli bir adım attıklarını belirtti.

Şirket vizyonu olarak müşterilerine ve iş ortaklarına çözüm odaklı bir yaklaşımla en iyi hizmeti sunabilmenin ilk öncelikleri olduğunun altını çizen Alyar, "Bu kapsamda bir süre önce iş ortaklarımızın hizmetine sunduğumuz 'Lease Offer' mobil uygulamamızdan sonra, bu kez de müşterilerimize yüzde yüz dijital yolculuk yaşayabilecekleri mobil bir hizmet sunuyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırladığımız yeni uygulamamız ile tüm müşterilerimiz leasing sonrası tüm operasyonel süreci kolaylıkla yönetebilecek, belge ve bilgi ihtiyacına mobil uygulama üzerinden rahatlıkla ulaşabilecekler." ifadelerini kullandı.

Alyar, şunları kaydetti:

"Mevcut durumda müşterilerimizin kullandığı Online İşlem Merkezi web platformundaki özelliklere ek olarak yeni uygulamamız sadece mevcut müşterilerimizin değil, leasing ürünü kullanmak isteyen tüm firmaların kullanımına açık hale gelmiş oldu. Uygulamamız ile leasing teklifi ve başvurusu yapılabiliyor ve ikinci el ekipman listeleri incelenerek teklif verilebiliyor. Bütün bunları yaparken, aynı zamanda uygulama tasarımının sade ve kullanıcı dostu olmasına da özen gösterdik."

- "Müşterilerimiz için hayatı kolaylaştıracak, uçtan uca dijital bir leasing deneyimi sunuyoruz"

Sibel Alyar, müşteri odaklı yaklaşım ile müşterilerin zaman ve mekandan bağımsız olarak kullanabilecekleri dijital uygulamaları, güçlü teknolojik altyapı yatırımlarıyla hayata geçirdiklerini ifade etti.

Müşterilerin zaman içinde değişen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sürekli gelişimin önemli olduğunu vurgulayan Alyar, "Leasing Cepte uygulamamız dijital müşteri edinimi sürecinin de altyapısını oluşturacak ve böylece online müşteri ediniminden ekipmanın devrine kadar olan tüm süreci uçtan uca yönetebileceğimiz bir platform olacak." açıklamasında bulundu.

İş ve inşaat makineleri, tarım, tekstil, teknolojik yazılım ve donanım, tıbbi cihaz, güneş enerjisi sistemleri ile binek ve ticari araç yatırımlarının başlıca finanse ettikleri alanlar olduğunu belirten Alyar, TEB müşterilerinin leasing ile yapacakları ekipman yatırımlarında da finansal çözüm ortağı olduklarını kaydetti.

Alyar, şirketlerinin global vizyonuna uygun şekilde "Değişen Dünyanın Ekipman Finansmanı Şirketi" olma hedefleriyle tüm paydaşlarına hayatı kolaylaştıracak çözümler sunmaya devam edeceklerini ifade etti.