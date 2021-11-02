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BM iklim zirvesinde liderler uygun maliyetli temiz enerji teknolojilerine erişim için uluslararası plan açıkladı

Temiz enerjinin dünyanın her yerinde erişilebilir ve uygun maliyetli olmasını sağlamak amacıyla İngiltere liderliğinde oluşturulan uluslararası plana, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 40'ın üzerinde ülke destek verdi.

Ekonomi 02.11.2021, 19:15
BM iklim zirvesinde liderler uygun maliyetli temiz enerji teknolojilerine erişim için uluslararası plan açıkladı

GLASGOW(AA) - İngiliz hükümeti plan kapsamında, dünyada 20 milyon yeni istihdam oluşturulabileceğini, gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerde 16 trilyon dolarlık yatırım yaratabileceğini öngörüyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) ikinci gününde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Temiz Teknoloji İnovasyonlarını ve Yayılımını Hızlandırma" başlıklı toplantıda, uluslararası bir plan olarak tasarlanan Glasgow Atılım Gündemi (Glasgow Breakthrough Agenda) tanıtıldı.

Aralarında Türkiye, ABD, İngiltere, Hindistan, Kanada, Çin, Mısır, Avrupa Birliği, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya'nın aralarında bulunduğu 40'ın üzerinde ülke, Glasgow Atılım Gündemi'ni imza koyarak destek verdi.

Temiz enerji teknolojilerinin 2030'a kadar tüm dünyada herkes için erişilebilir ve düşük maliyetli olmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Glasgow Atılım Gündemi kapsamında küresel emisyonların yüzde 50'sinde sorumlu olan 5 sektörde dönüşüm ana hedef olarak belirlendi.

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yıllık rapor hazırlanacak

Bu kapsamda, temiz kaynaklardan elektrik üretiminin her ülkede uygun maliyetli ve güvenilir şekilde sağlanması, ulaştırma sektöründe sıfır emisyon araçlarının kullanılması, çelik sektörünün sıfır emisyona yaklaşması, düşük karbonlu hidrojen üretiminin 2030'a kadar uygun maliyetli hale getirilmesi ve iklime dirençli bir tarım sektörünün oluşturulması sağlanacak. Söz konusu sektörlerdeki planların hayata geçmesiyle gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 4 artabileceği hesaplanıyor.

Atılıma destek veren ülkeler aynı zamanda 2022'de her sektörde sağlanan aşamayı görüşmek üzere bir araya gelecek ve bu gelişmelere ilişkin Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yıllık rapor hazırlanacak.

"Yeşil Şebekeler Girişimi - Tek Güneş Tek Dünya Tek Şebeke" girişimi

Etkinlik kapsamında ayrıca İngiltere ve Hindistan liderliğinde oluşturulan "Yeşil Şebekeler Girişimi - Tek Güneş Tek Dünya Tek Şebeke" girişimi tanıtıldı. Kıtaların ve ülkelerin enterkonekte şekilde temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğe erişimini sağlamayı amaçlayan girişime, 80'den fazla ülke destek verdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, toplantıda yaptığı konuşmada, temiz enerji teknolojilerini uygun fiyatlı, erişilebilir ve çekici hale getirmeyi amaçladığını belirterek, "Temiz enerjiyi şu anda en kirletici sektörlerde tercih edilir hale getirerek dünyanın her yerinde emisyonları azaltabiliriz." dedi.

#dünya
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