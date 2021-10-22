Bloomberg International'da Türkiye'nin potansiyeli konuşuldu

İSTANBUL (AA) - Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in eş başkanlığını yürüttüğü Amerikan Türk Cemiyeti, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel bağlarını geliştirmek için ABD'de düzenleyeceği etkinlikler serisini "Bloomberg New York Genel Merkezi"nde düzenlenen panelle başlattı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ekonomik görünümü ve yatırım fırsatlarının ele alındığı panelin açılış konuşmasını Bloomberg LP'nin Sahibi ve Kurucusu, BM İklim Hedefleri ve Çözümleri Özel Temsilcisi Michael Bloomberg gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bloomberg, Suzan Sabancı Dinçer ve Amerikan Türk Cemiyeti'ne teşekkür ettiğini belirterek, Türkiye konulu bir etkinlik yapmaktan heyecan ve memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Pandemi sonrası ekonomik toparlanmada Türkiye'nin konumunun önemli olduğunu aktaran Bloomberg, büyüme performansı, coğrafi konum ve ticaret politikaları bağlamında Türkiye'nin öne çıktığını belirtti.

Konuşmasının önemli bir kısmını ülkenin genç nüfusunun sağladığı avantajlara, İstanbul'un startup kültüründeki yerine ve şehrin Londra ve Berlin gibi önemli teknoloji merkezlerinden birine dönüşmesi konularına ayıran Bloomberg, "Türkiye'de hızla gelişen e-ticaret şirketleri var. Türkiye'deki, iklim değişikliği ve sıfır emisyon gibi konulardaki taahhütleri çok olumlu değerlendiriyorum. Panele ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.





- "New York'a adeta çıkarma yaptık"





Suzan Sabancı Dinçer de Türkiye'ye olan güveni ve desteğinden dolayı Michael Bloomberg'e teşekkür ettiğini belirterek, "Amerikan Türk Cemiyeti olarak, ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek adına New York'a adeta bir çıkarma yaptık. Bunun ilk etabı olarak bugün Bloomberg'le birlikte uluslararası ve çok kapsamlı bir Türkiye yatırım konferansı düzenledik.



Pazartesi günü ise Contemporary Istanbul'la bir etkinliğimiz olacak. Son olarak da efsanevi müzik yapımcısı Ahmet Ertegün anısına bir gece düzenleyeceğiz. Türkiye'yi tanıtmak, ekonomik potansiyelini ve gücünü anlatmak, ABD'yle olan diplomatik, ekonomik ve kültürel bağlarını geliştirmek bizim için çok önemli bir görev. Bunu da en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gösterilen bu yoğun ilgiden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bloomberg TV sunucularından Kailey Lenz moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde ise Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Vanguard Portföy Yöneticisi ve Global Gelişmekte Olan Piyasalar Eş Başkanı Nick Eisinger, Moon Capital Genel Müdür Yardımcısı Karim Sawabani ve HSBC Portföy Yönetimi Türkiye Genel Müdürü Nilgün Şimşek konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye'nin barındırdığı fırsatları ve geçmiş büyüme performansını aktaran Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Türk bankacılık sektörü, sağlam yapıya, altyapı ve insan kaynağı bağlamında zenginliğe sahip. Dijital bankacılık konusunda da Türkiye önde. Bunda regülasyonların sağladığı kolaylık ve müşterilerin yeni teknolojilere olan ilgisi etkili oluyor. Akbank'ın sürdürülebilirlik konusundaki taahhütleri var. Hem çevresel hem sosyal alanları içeren stratejilerimizi şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

HSBC Portföy Yönetimi Türkiye Genel Müdürü Nilgün Şimşek de ülkedeki şirketlerin sürdürülebilirlik alanındaki farkındalığını ve yatırımlarını aktardı.

Vanguard Portföy Yöneticisi ve Global Gelişmekte Olan Piyasalar Eş Başkanı Nick Eisinger ise Türkiye'nin barındırdığı potansiyelin ülkeye orta ve uzun vadede fırsatlar getireceğini belirtirken, Moon Capital Genel Müdür Yardımcısı Karim Sawabani ise Türk ekonomisine dair yorumlarını paylaştı.