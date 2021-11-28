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BKM Kitap diğer kitap evlerine örnek oluyor

Bursa, Türkiye, Avrupa’dan sonra şimdi de dünyanın sayılı kitap evlerinden biri olduklarını belirten BKM Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali, bugüne kadar yaşadıkları tecrübeleri meslektaşlarına aktardıklarını söyledi.

Ekonomi 28.11.2021, 11:23
BKM Kitap diğer kitap evlerine örnek oluyor

Bursa, Türkiye, Avrupa’dan sonra şimdi de dünyanın sayılı kitap evlerinden biri olduklarını belirten BKM Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali, bugüne kadar yaşadıkları tecrübeleri meslektaşlarına aktardıklarını söyledi.

BKM Kitap, iştiraklerini, Türkiye’nin önde gelen yayın gruplarından Yanıt ve Paraf Yayın Grubu Ege ve Marmara Bölgesi kitapevlerini Bursa’da ağırladı. Yapılan görüşmede yayıncılık sektöründeki son gelişmeler ve yayın grubunun hedefleri değerlendirildi. BKM Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali, "BKM’nin bu kadar gelişmesinin birçok sebebi var. Bunlardan bir tanesi de şehrin en güzel yerinde olması adres tariflerine konu olması her kelimede BKM kitabın geçmesi. Tabii bunun yanı sıra biz de kendimizi geliştirdik. Bursa’nın, Türkiye’nin, Avrupa’nın ve şimdi de dünyanın sayılı kitap evlerindeniz. Meslektaşlarımıza faydamız olabilir mi diye düşündük onlara tarzımızı, konseptimizi, raf düzenimize bütün bunlarda faydamızın olabileceğini düşündük. Türkiye’deki kitapçılarda meslektaşlarımızla aynı şekilde bir akım başlatabilir miyiz diye düşünüp böyle bir organizasyon düzenlemek istedik. Kendimizin olduğu gibi onların da yerleri şehirlerinin en güzel yerlerinde olsun istiyoruz. Bunun için belli bölgelerden meslektaşlarımızı buraya çağırmaya karar verdik. Marmara Bölgesi’nde kitapçılık yapan 50 civarında meslektaşımız buraya geldi. Daha sonra kalan tüm bölgelerdeki meslektaşlarımızı da misafir etmeyi hedefliyoruz. Meslektaşlarımızı konaklamalı olarak misafir ederek Bursa şehrini gezdirmek ve tecrübelerimizi aktarıp, kitap evimizdeki detayları göstermek istiyoruz. Etüt yerlerimizden, kafemizden, kitap düzenimizden her yönden tecrübelerimizi misafirlerimize yansıtmak onları da böyle bir işleyişe teşvik etmek istiyoruz" dedi.

Geçmiş dönemlerde bireysel olarak görüştükleri herkesten fayda gördüklerine dair olumlu dönüşler aldıklarını belirten Bingölbali, "Bunun üzerine meslektaşlarımızı bölge bölge toplamayı düşündük. Kendimizi BKM olarak kitaba adadık. Hedefimiz şu kitabın ülkemizde değerini yükseltene kadar, kitaplar değerini bulana kadar mücadele edeceğiz bu mücadeleyi tüm Türkiye’ye yaymak hedefindeyiz. Tüm yolların kitaptan ve eğitimden geçtiğinin farkındayız bunu meslektaşlarımıza yansıtıyoruz ve yansıtmaya devam edeceğiz. Güzel şeylere sebep olmaya hep özen gösterdik. İnandık daha önce güzel işler başardık yine başaracağız. Önce Bursa’nın en büyüğü Bursa’da oldu daha sonra, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük kitapevi olduk. Şimdi dünyanın en büyüğü olmaya adayız. Bunu maddi bir kazanç olarak hiç düşünmedik ülkemizin kitap evlerini geliştirmek istedik. Şimdi de meslektaşlarımıza bunu yansıtarak Türkiye’de bu akımı başlatıyoruz. Tüm Türkiye’de her ilçede kitapevinin olması adına mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

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