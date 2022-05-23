Biz haber yapmaktan bıktık ama akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda

Ukrayna’nın Rusya tarafından işgal edilmesi ile başlayan ile başlayan küresel petrol fiyatlarındaki sallantı endişesini sürdürüyor.

Petrol, haftanın ilk işlemlerinde ABD akaryakıt pazarı ve büyüme endişeleri dolayısıyla dolarda yaşanan fiyatlamaların etkisiyle yükselişle başladı.

ABD ham petrolü 111 dolar seviyesine çıkarken, Brent petrol de 113 doları gördü.

GELİŞMELER ZAM İHTİMALİNİ DOĞURUYOR

Türkiye'de de geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmişti. Ardından ufak iyileştirmeler yapılmıştı.

Brent petroldeki bu yükselişten sonra benzin ve motorine zam gelir mi sorusu sorulmaya başladı.

Petrol piyasasında özellikle ABD'de bir hafta içinde başlayacak olan otomobil kullanımının yoğun olduğu sezonun etkileri izleniyor.

Hafta sonu İngiliz Financial Times (FT) gazetesine yansıyan OPEC+ haberi de piyasa aktörlerinin yakından takip ettiği bir gelişme olarak kaydedildi.

Habere göre Suudi Arabistan OPEC+ koalisyonu için de Rusya'nın rolünü destekleyerek, ABD'nin Rusya'yı izole etme planlarını kenara koyacak. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman FT'ye krallığın OPEC+ ile Rusya'yı da içeren bir anlaşma üzerinde çalışmayı ümit ettiğini söyledi.

Piyasada bir yandan da dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de salgına ilişkin gelişmeler de yakından izleniyor. Ülkede salgına ilişkin karışık bir tablo söz konusu.