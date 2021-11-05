Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişim sayısı arttı

2019 yılında 363 olan biyoteknolojik faaliyet yürüten girişim sayısı, 2020 yılında 499’a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Biyoteknoloji İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye’de 2020 yılında 499 girişim biyoteknoloji faaliyeti yürüttü. Bir diğer anlatımla, 499 girişim mal veya hizmetlerinde biyoteknoloji kullandı veya biyoteknoloji Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti gerçekleştirdi. Biyoteknolojik faaliyet yürüten girişim sayısı, 2019 yılında 363 olarak gerçekleşmişti. Biyoteknolojik tekniklerden en az birini kullanarak biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimler çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; 2020 yılında 369 girişimin 1-9 çalışanı, 67 girişimin 10-49 çalışanı, 37 girişimin 50-249 çalışanı ve 26 girişimin 250 ve daha fazla çalışanı olduğu görüldü.

Girişimlerin en fazla kullandığı biyoteknolojik teknik DNA/RNA oldu

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 2020 yılında en fazla kullandığı biyoteknolojik teknik, "DNA/RNA" oldu. "DNA/RNA" tekniği kullanan girişim sayısının 261 olduğu görüldü. Bu tekniği, 155 girişimin kul

Biyoteknoloji uygulamalarında insan sağlığı ilk sırada yer aldı

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin biyoteknoloji uygulamaları incelendiğinde; 2020 yılında 499 girişimin yüzde 41,3’ünün insan sağlığına (diğer terapötikler, yapay substratlar, tanı amaçlı ve ilaç taşıyıcı sistemler vs.), yüzde 32,9’unun tarımsal biyoteknolojiye ve yüzde 24,0’ının insan sağlığına (rDNA teknolojisi kullanılan) yönelik faaliyet yürüttüğü görüldü.

Piyasada biyoteknoloji ürünü bulunan girişimlerin sayısı 302 oldu

Piyasada biyoteknoloji ürünü bulunan girişim sayısı, 2019 yılında 211 iken 2020 yılında 302 oldu. Biyoteknoloji faaliyetinde bulunduğunu beyan eden 499 girişimin 454’ünün biyoteknolojinin kullanımını gerektiren mal veya hizmetleri halihazırda geliştirdiği, 426’sının biyoteknolojinin kullanımını gerektiren süreçleri halihazırda geliştirdiği, 415’inin ise biyoteknolojiyi girişimin faaliyetleri veya stratejilerinin merkezinde gören girişimler olduğu görüldü.

Biyoteknoloji Ar-Ge harcaması 417 milyon 560 bin 618 TL oldu

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 2020 yılında gerçekleştirdiği Ar-Ge harcamaları 417 milyon 560 bin 618 TL oldu. Bu harcama, 2019 yılında 324 milyon 462 bin 31 TL olarak gerçekleşti. Biyoteknoloji Ar-Ge harcamalarının mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge harcamaları içerisindeki payı, 2019 yılında yüzde 1,10 iken 2020 yılında bu oran yüzde 1,17 oldu.

Biyoteknoloji faaliyetlerinde 2 753 kişi çalıştı

Biyoteknoloji faaliyetlerinde 2020 yılında 2 753 kişi çalıştı. Biyoteknoloji faaliyetlerinde çalışanların yüzde 47,7’si erkek, yüzde 52,3’ü kadın çalışanlardan oluştu. Biyoteknoloji faaliyetinde çalışanların yüzde 16,2’si doktora, yüzde 22,2’si yüksek lisans, yüzde 36,4’ü lisans, yüzde 7,3’ü yüksekokul ve yüzde 17,9’u lise ve altı eğitim düzeyine sahipti. Tam zaman eşdeğeri cinsinden biyoteknoloji faaliyetlerinde çalışan sayısı ise 2020 yılında 2 228 oldu.

Biyoteknoloji Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki en önemli engel sermayeye erişim oldu

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten 499 girişime göre; biyoteknolojik Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki en önemli engel yüzde 60,9 ile "sermayeye erişim" iken bunu yüzde 49,7 ile "nitelikli insan kaynaklarına erişim" ve yüzde 34,3 ile "yasal düzenleme gereksinimleri" izledi. Biyoteknoloji ürünlerinin ticarileşmesinin önündeki en büyük engel ise yüzde 57,5 ile "uluslararası piyasalara erişim" olup bunu yüzde 53,9 ile "yasal düzenleme gereksinimleri" ve yüzde 53,5 ile "sermayeye erişim" izledi.