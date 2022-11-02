Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Destekleme Tebliği yayımlandı

Yayımlanan Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Destekleme Tebliği’ne göre tarımda zirai ilaç kullanımının azaltılması, kalıntının önlenmesi ve ekosistemin korunması amacıyla biyolojik veya biyoteknik mücadele uygulayan üreticilere verilen destek artırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Destekleme Tebliği’nin yayımlandığını açıkladı. Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede zirai ilaç kullanımının azaltılması, kalıntının önlenmesi ve ekosistemin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadeleye öncelik verildiği ve desteklendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"2010 yılından bu yana yapılan desteklemelerle biyolojik ve biyoteknik mücadele desteğinin başlangıcından itibaren uygulama alanında 15 kat artış olmuş, üreticilere toplamda 142,4 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Örtü altında paket olarak biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele uygulayan üreticilere verilen destek 2022 yılında yüzde 34 oranında artırılarak, 850 TL/dekara çıkarılmıştır. Açık alanda paket olarak biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele uygulayan üreticilere verilen destek ise yüzde 71 oranında artırılarak, 290 TL/dekara çıkarılmıştır. Ayrıca herhangi bir gecikme ve tereddüt yaşanmaması için söz konusu tebliğ 2 yıllığına (2022-2023) planlama yapılmıştır. Bu tebliğ ile mücadele maliyetinin yaklaşık yüzde 27-66’sını karşılayabilecek şekilde birim fiyatlarda artışa gidilmiş olup, bu çerçevede 2022 yılı birim fiyatlarında yüzde 8-100 arasında değişen oranlarda artış yapılmıştır. Söz konusu destekleme ödemelerine dair tebliğ 02.11.2022 tarih 2022/35 ve nolu tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Üreticilerimize hayırlı olsun."