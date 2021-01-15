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Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasasının son 24 saatini değerlendirdi

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasasının son 24 saatini değerlendirdi

Ekonomi 15.01.2021, 12:11
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Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasasının son 24 saatini değerlendirdi

Biden Destek Paketini Açıkladı

Joe Biden 1.9 trilyon dolarlık destek paketini açıkladı. Paket kapsamında birçok ABD vatandaşına 1400 USD değerinde doğrudan ödeme yapılacak. Geçtiğimiz yıl verilen teşvikle Bitcoin’e yatırım yapan yatırımcının bakiyesi ise 7200 USD değerine ulaştı. Teşviklerin dağıtılmasının ardından yatırımcının bir kez daha Bitcoin alma konusunda nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu.

Kripto para piyasasının büyüklüğü ve hacmi yeniden 1 trilyon dolar üzerinde. Önceki gün meydana gelen düşüşün etkisiyle 800 milyar dolar seviyesine çekilen piyasa değeri ve hacmi yeniden 1 trilyon doların üzerine tırmandı. Bitcoin hariç toplam piyasa büyüklüğü ise 314 milyar dolar. Bitcoin ise kripto para piyasasının yaklaşık %70'ini domine ediyor.

BTCUSD

40.000 seviyesine yön çevirerek ivme kazanan BTCUSD güne % 1,43 ekside başladı. 4 saatlik grafikte 9 MA’yı aşağı yönlü kıran kripto para biriminde 36300 desteğine doğru çekilme beklenebilir. Belirtilen bölgeden gelebilecek negatif yönlü bir çıkış ise 32800 seviyelerine doğru sarkma yaratabilir. Ancak, 38300 direncinin üzerinde tutunabilirse 40000 seviyelerine doğru ivme beklenebilir. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı zirveyi aşamaması ise kripto para birimi üzerinde baskı yaratabilir.

ETHUSD

1250 seviyelerine kadar ivme kazanan ancak bölgeden gelen satış baskısı sonucu geri çekilen ETHUSD 9MA’yı aşağı yönlü test ediyor. 1152 desteğinin üzerinde tutunabilirse, kripto para biriminde 1275, 1350 ve 1444 dirençleri izlenebilir. 1152 desteğinin kırılması ise ilk etapta 1000 seviyesini gündeme getirebilir. Sonraki periyotta ise 965 ve 922 destekleri göz önünde bulundurulabilir.

LTCUSD

150 direncinin üzerinde tutunmakta güçlük çeken LTCUSD 9 MA eksenine çekildi. Güne satıcılı başlayan kripto para biriminde 140 ve 134 desteklerinin takibi önem kazanabilir. Trend desteğinden dönüş sağlanma ihtimali bulunan kripto para biriminde bölgenin dikkatle takip eidlmesinde yarar görülmektedir. Yukarıda ise hem hareketli ortalama hem de 150-158 bandı kritikliğini koruyor. Bandın yukarı yönlü kırılması ilk etapta 167 seviyesine kadar ivme yaratabilir.

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