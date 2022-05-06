banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
İşte 2022'nin en çok satan otomobilleri!
İşte 2022'nin en çok satan otomobilleri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama (CANLI)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama (CANLI)
Nisan ayının en çok konuşulanları belli oldu
Nisan ayının en çok konuşulanları belli oldu

Bitlis’te bu kış 10 metre yağan kar çiftçiyi ümitlendirdi

Bitlis’te bu kış sezonunda 10 metrenin üzerinde kar yağması, tarımla uğraşan çiftçileri verim konusunda ümitlendirdi.

Ekonomi 06.05.2022, 14:40
Bitlis’te bu kış 10 metre yağan kar çiftçiyi ümitlendirdi

Bitlis’te bu kış sezonunda 10 metrenin üzerinde kar yağması, tarımla uğraşan çiftçileri verim konusunda ümitlendirdi.

Geçen yıl Türkiye’yi etkisi altına alan kuraklıktan Van Gölü ve çevresi de nasibi almıştı. Bu yıl Bitlis’te yaklaşık 10 metrenin üzerinde kar yağışının düşmesi, tarım arazilerinde büyük verime neden olması bekleniyor. Tatvan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şefik Kızılca, havanın ısınması ve kar örtüsünün kalkmasıyla birlikte üreticilerin ümitli olduğunu belirtti. Kızılca, bu yıl artan yağışın yaz mevsimi için yararlı olduğunu ifade ederek, üretimin artacağını kaydetti.

“İlkbahar mevsiminde yağışlar çiftçilerimize çok fayda sağlayacak”

Bu yıl artan yağıştan dolayı çiftçilerin memnun olduğunu söyleyen Kızılca, “Geçen yıl kuraklık vardı. Ekinler kurudu, ekin yapılamadı, yerler sürülemedi gibi bir sürü sorunlar yaşandı. Bu yıl o sorunumuz yok. Hem yerlerin sürümü için hem de ekilen arazilerdeki tohumların yeşermesi açısından yağan yağmurların çok büyük faydası oldu. Şu an çiftçilerimiz memnun. Kurak bir bölgedeyiz ve Tatvan’dan Van’a doğru giderken bu bölgede sularımız mevcut. Nemrut Dağı’nın etrafındaki köylerimizden olan Benekli, Çekmece ve Adabağ köylerine doğru gidildiği zaman o bölgede tarım yapıyor. Oralar ise kurak olduğundan sondajla suyu çıkarabildik” dedi.

“500’e yakın çiftçimiz aldıkları sıfır faizli destekle sondaj yaptı”

Bitlis’te sondajlar sayesinde çıkan su ile çoğu arazilerde sebze ve meyveler ekildiğini belirten Mehmet Şefik Kızılca, “Fasulye 30 bin dönüme yakın yer kapladı. Bununla birlikte şeker pancarı 12 bin dönümlük ekiliyor ve patatesin büyük bir ekim alanı var. Tahıldan alternatif tarıma geçiş yapıldı. Tabi bunlara büyük destek sağladık. Çiftçilerimize eğitim verdik ve örtü altı fide dikimini öğrettik. Geçen yıl 10 milyon fide bu bölgede yetiştirildi. Destek verilmeseydi 10 milyon fidenin büyük bir maliyeti olacaktı fakat verilen desteklerle birlikte çiftçilerimiz kendileri yaptı” diye konuştu.

“Bitlis’te alternatif tarıma geçiş yapıldı”

Bitlis’te önceden sadece buğday ve yem bitkileri ekildiğini, ancak şimdi alternatif tarıma geçişin yapıldığını açıklayan Şefik Kızılca, “Şu an Bitlis’te domates ekiliyor ve Güneydoğu bölgesi başta olmak üzere zaman zaman Irak’a da gönderiliyor. Bu bölgenin tüm domatesi Tatvan’dan gidiyor. Bununla birlikte patates ekimi yapıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine patatesin büyük bir kısmı Ahlat ve Tatvan’dan gidiyor. Fasulye arazilerinde devletin de bir desteği oldu. Örneğin fasulyede ton başına destek verildi. Fasulye çiftçilerimiz için büyük bir gelir kaynağı oldu. Geçen yıl kuraklıktan dolayı yeraltı sularımız da azalmıştı. Sondaj sisteminde çok derine inildiği için maliyetliydi. Bu yıl yağış ile birlikte sular bollaştı. Bununla beraber suyu çok daha rahat çıkarttık. Arazilerimizi suluyoruz. 10 milyon fide ekilecek ve 10 milyon fidenin yaşayabilmesi için su gereklidir. Bundan dolayı yer altındaki sularla sulanacak ve sulandıkça da alternatif ürün elde edilecek. Bundan dolayı çiftçilere de büyük bir fayda sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Mayıs 2022
İmsak 04:08
Güneş 05:49
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:12
Yatsı 21:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
18°
açık