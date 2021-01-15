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Bitcoin’e karşı sıkı denetim kuralları isteniyor

Kripto para birimi Bitcoin’in kara para aklama gibi suç faaliyetlerinde kullanılması ve yüksek volatilite değişimleri piyasa düzenleyicilerini alarma geçirdi. ECB ve FCA başkanlarından Bitcoin’e ilişkin ardı ardına sert açıklamalar geldi

Ekonomi 15.01.2021, 10:02
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Bitcoin’e karşı sıkı denetim kuralları isteniyor

Avrupalı piyasa düzenleyicisi kurumlar Bitcoin’e ve uluslararası finans sistemindeki kullanımına ilişkin görüşlerini sertleştiriyor. Bu pozisyon değişikliğinin ardındaki neden kripto para biriminin yüksek volatiliteli rallinin piyasa düzenleyicilerinin denetim mekanizmasından uzaklaşması sebebiyle güçlendiği endişesi.

Financial Times’ın haberine göre İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi (FCA) Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı bu hafta yaptıkları açıklamalarda kripto paralardaki denetimin güçlenmesi gerektiğinin altını çizdiler. Açıklamalarda kripto paraların sebep olduğu olağanüstü volatiliteye ve piyasalardaki suç aktiviteleriyle ilişkisine dikkat çekildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde Çarşamba günü katıldığı bir konferansta Bitcoin’i karanlık ve tamamen kınanması gereken para aklama faaliyetlerinin icra edilmesi için kullanılan aşırı spekülatif bir varlık olarak tanımladı.

Lagarde’ın acımasız yorumları İngiliz piyasa düzenleme kurumu başkanlığından yapılan açıklamanın ardından geldi. FCA’den bu hafta yapılan açıklamada Bitcoin’e para yatıranların tüm paralarını kaybetmeye hazır olması gerektiği ifade edilmişti.

Bitcoin’in fiyatı geçtiğimiz yıl %300’ün üzerinde tırmandı ve Ocak ayı başlarında %40 daha fazla üstüne koyarak 40 bin dolar seviyesini geçti. Kripto para birimi bu yükselişin ardından herhangi bir sebep olmadan %17 oranında geri çekildi.

Ancak Lagarda cezai soruşturmalar sonucunda Bitcoin’in kara para aklamak için kullanıldığının “çok açık bir şekilde” görüldüğü konusunda uyardı. ECB Başkanı muhtemelen G7 ya da G20 toplantıları sırasında kripto paralar için düzenlemelerin küresel çapta kabul edileceğini ifade etti.

Lagarde açıklamalarında, “Eğer bir açık varsa bu açık kullanılacaktır. Kesin olan bir şey varsa o da küresel koordinasyona, çok taraflı eylemlere ihtiyaç olduğudur” görüşlerine yer verdi. ECB Başkanı Kara Para Aklama Mali Eylem Görev Gücü’nün gittikçe daha fazla kripto paralara odaklandığını ifadelerine ekledi.

Kripto parayla çalışan dünyanın en büyük uyuşturucu pazarı

Alman polisi bu hafta kripto para karşılığında büyük miktarlarda uyuşturucu satan bir çevirimiçi pazarı çökertti.

Europol Dark Market adlı sitenin internetin karanlık kısmı olarak da bilinen deep web bölümünde faaliyet gösterdiğini ve 2 bin 400 satıcı tarafından 140 milyon eurodan fazla piyasa değeri bulunan Bitcoin ve Monero gibi dijital para birimleri kullanılarak uyuşturucu ticareti yapıldığını açıkladı. Söz konusu site dark web’teki dünyanın en büyük illegal pazarıydı. Europol’den yapılan açıklamada Alman polisinin hafta sonlarında sitenin sözde operatörü olduğu iddia edilen 34 yaşındaki bir Avustralyalı’yı gözaltına aldığı ve Moldova ve Ukrayna’da 20’den fazla bilgisayar server’ının ele geçirildiği belirtildi.

Yatırımlarını kaybedenler yalnız kalacak

İngiltere'de FCA, kripto para birimlerine bağlı kazanç getirileri sunan yetkisiz yatırım planlarının yanı sıra fiyatlardaki yüksek volatilite seviyesiyle ilgili endişeleri olduğunu açıkladı. Açıklamada kullanıcıların kripto para yatırımlarının tersine dönmesi durumunda İngiltere piyasa düzenleyici kurumlara başvuru haklarının olmadığının altı çizildi.

Haberde FCA’in en fazla reklam pratiklerinden endişe edildiği belirtiliyor. FCA’e yakın kaynaklar Bitcoin’deki fiyat hareketlerinden çok ani fiyat artışlarının tüketici ilgisini arttıracağından endişe edildiğini belirtiyor.

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