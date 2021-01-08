Bitcoin Tesla’yı da geride bıraktı
“Bitcoin, Alibaba’dan sonra Tesla’yı da geride bıraktı. Piyasa değeri anlamında en iyi şirketler listesinde yer alan ve gün geçtikçe konumunu yukarıya taşıyan Bitcoin, Tesla’yı geçerek 10.sıraya yükseldi. Yükselişiyle birlikte 716 milyar dolara ulaştı.”
XRP, Yeniden Dördüncü Sırada
XRP, kripto para sıralamasında yeniden dördüncü sırada. Son 24 saat içerisinde %40'tan fazla değer kazanan XRP, CoinMarketCap verilerine göre 13.658.819.272 dolara yükseldi. Geçtiğimiz günlerde yerini LTC'ye bırakan kripto para birimi yeniden yerini aldı.
Ripple’ın CEO’su Ripple’ın SEC ile anlaşmayı denediğini ve yeni yönetimle anlaşma yoluna gitmeye çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak “Ne sessiz kalacağız ne de bu mücadeleden vazgeçeceğiz. Gerçeklerin ve tarihin doğru tarafındayız. Duruşma günümüzü ve görevi devralır almaz yeni SEC yönetimiyle yakın ilişkiler kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” Açıklamalarında bulundu.
BTCUSD
BTCUSD 40.000 seviyesini aşarak tarihi rekorunu tazeledi. Biden’ın kesinleşmiş zaferi ve gücü elinde toplamasıyla önceki gün aldığı ivmeyi devam ettiren kripto para birimi halihazırda %4,67 oranında artışta. Kar realizasyonlarıyla karşılaşan BTCUSD’nin yeniden ivme kazanarak 40.000’i kırması 43140 ve 46500 dirençlerini beraberinde getirebilir. Aşağıda ise 36300 desteğine kadar olan çekilmeler olağan karşılanabilir. Belirtilen alanda meydana gelebilecek negatif yönlü bir çıkış halinde 34.200 ve 30.000 seviyeleri izlenebilir.
ETHUSD
Kripto para piyasasında %13.30’luk paya sahip olan ETHUSD’nin dominance oranı dün meydana gelen çekilme sonrası toparlanmaya başladı. Yukarı yönlü hareketlilikte üzerinde durduğumuz 1276 direncini test eden kripto para birimi bölgeden bir miktar çekilmiş olsa da 1152 desteğinde tutunmayı başardı. 1152 ile 1276 bandını yukarı yönlü kırarsa, kripto para biriminde, 1444 ve 1815 dirençleri takip edilebilir. Aşağıda ise 1152’nin üzerinde tutunması önem taşıyor. 1152’nin kırılması halinde ise 1000 ile 922 desteklerinin takip edilebileceği düşünülüyor.
XLMUSD
Stellar (XLM) artık Coinmarketcap'te Chainlink'i geride bırakarak 9. sıraya yerleşti. Dijital varlık, Ukrayna'nın Stellar ağını kullanarak kendi dijital para birimini çıkardığı haberleri nedeniyle o zamandan beri iki yılın en yüksek seviyesi olan 0,418 dolar civarını test ederek 0.2690 desteğine çekilmişti. Gün itibari ile baktığımız zaman XLMUSD’de 0.3292 seviyesine kadar ivme yakalandığını ve kaybını %8,64’e indirdiğini gözlemliyoruz. 0.3292 direncinin kırılması halinde 0.3571, 0.3717 ve 0.3927 seviyelerinin takip edilebileceği düşünülüyor. 0.3927’nin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi alış yönündeki reaksiyonun devamlılığı açısından önem taşıyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Fenerbahçe
|16
|32
|3. Gaziantep FK
|16
|31
|4. Alanyaspor
|17
|30
|5. Galatasaray
|16
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12