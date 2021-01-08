Bitcoin Tesla’yı da geride bıraktı

XRP, Yeniden Dördüncü Sırada

XRP, kripto para sıralamasında yeniden dördüncü sırada. Son 24 saat içerisinde %40'tan fazla değer kazanan XRP, CoinMarketCap verilerine göre 13.658.819.272 dolara yükseldi. Geçtiğimiz günlerde yerini LTC'ye bırakan kripto para birimi yeniden yerini aldı.

Ripple’ın CEO’su Ripple’ın SEC ile anlaşmayı denediğini ve yeni yönetimle anlaşma yoluna gitmeye çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak “Ne sessiz kalacağız ne de bu mücadeleden vazgeçeceğiz. Gerçeklerin ve tarihin doğru tarafındayız. Duruşma günümüzü ve görevi devralır almaz yeni SEC yönetimiyle yakın ilişkiler kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” Açıklamalarında bulundu.

BTCUSD

BTCUSD 40.000 seviyesini aşarak tarihi rekorunu tazeledi. Biden’ın kesinleşmiş zaferi ve gücü elinde toplamasıyla önceki gün aldığı ivmeyi devam ettiren kripto para birimi halihazırda %4,67 oranında artışta. Kar realizasyonlarıyla karşılaşan BTCUSD’nin yeniden ivme kazanarak 40.000’i kırması 43140 ve 46500 dirençlerini beraberinde getirebilir. Aşağıda ise 36300 desteğine kadar olan çekilmeler olağan karşılanabilir. Belirtilen alanda meydana gelebilecek negatif yönlü bir çıkış halinde 34.200 ve 30.000 seviyeleri izlenebilir.

ETHUSD

Kripto para piyasasında %13.30’luk paya sahip olan ETHUSD’nin dominance oranı dün meydana gelen çekilme sonrası toparlanmaya başladı. Yukarı yönlü hareketlilikte üzerinde durduğumuz 1276 direncini test eden kripto para birimi bölgeden bir miktar çekilmiş olsa da 1152 desteğinde tutunmayı başardı. 1152 ile 1276 bandını yukarı yönlü kırarsa, kripto para biriminde, 1444 ve 1815 dirençleri takip edilebilir. Aşağıda ise 1152’nin üzerinde tutunması önem taşıyor. 1152’nin kırılması halinde ise 1000 ile 922 desteklerinin takip edilebileceği düşünülüyor.

XLMUSD

Stellar (XLM) artık Coinmarketcap'te Chainlink'i geride bırakarak 9. sıraya yerleşti. Dijital varlık, Ukrayna'nın Stellar ağını kullanarak kendi dijital para birimini çıkardığı haberleri nedeniyle o zamandan beri iki yılın en yüksek seviyesi olan 0,418 dolar civarını test ederek 0.2690 desteğine çekilmişti. Gün itibari ile baktığımız zaman XLMUSD’de 0.3292 seviyesine kadar ivme yakalandığını ve kaybını %8,64’e indirdiğini gözlemliyoruz. 0.3292 direncinin kırılması halinde 0.3571, 0.3717 ve 0.3927 seviyelerinin takip edilebileceği düşünülüyor. 0.3927’nin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi alış yönündeki reaksiyonun devamlılığı açısından önem taşıyor.