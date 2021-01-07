Bitcoin, rekor kırmaya devam ediyor

Son 48 saate çok güçlü yükseliş gösteren Bitcoin fiyatı 36 bin ve 37 bin dolar seviyelerinin ardından 38 bin doların da üzerini gördü.

38 bin 146,62 dolar seviyesini gören Bitcoin'in toplam piyasa değeri 700 milyar doların üzerine çıkarken, son 24 saate işlem hacmi 65,6 milyar doları aştı.

Bitcoin fiyatını yıl başından bu yana değer artışı yüzde 28,30'un üzerine çıktı.

Bitcoin fiyatı şu sıralarda 37.586,82 dolar seviyesinde.

Bitcoin vadelilerinin işlem gördüğü piyasalarda CME, bu alanda en büyük işlem platformu konumuna geldi.

CME vadeli kontratlarında açık pozisyon tutarı 2,1 milyar dolar ile toplam açık pozisyonların yüzde 19,09'una ulaştı. OKEx de 1,97 milyar dolar açık pozisyon ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise Binance var.