Bitcoin, doların alternatifi olabilir mi?

Destek paketleri ile piyasalara enjekte edilen trilyonlarca dolar hisse senetlerini tarihi zirvelerine taşıdı. Ancak son haftalarda ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1.70 oranına yaklaşmasıyla paranın adresi değişmeye başladı. Geçen hafta ise tahvil faizleri yükselişe geçtiği 1.60 seviyelerine geriledi ve dalgalanma büyük oranda sona erdi. Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş ve hisse senetlerinin doyum noktasına ulaşmasıyla yatırımcıların yeni adresi Bitcoin oldu. Yaklaşık iki yıl önce 4 bin dolar seviyesine gerileyen Bitcoin geçen yıl 20 dolara 2021 yılında ise 58 bin dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı. Tahminler havalarda uçuyor. 100 bin dolar diyende var 400 bin dolar diyen de… Ancak geçen hafta ABD’nin Bitcoin’i yasaklayacağı yönündeki haberler kripto para piyasalarındaki yükselişi frenledi.



BÜYÜK YATIRIMCILAR ‘BALON’ UYARISI YAPIYOR

Ünlü yatırımcı Warren Buffett kripto para birimlerinden nefret ediyor. Hazine Bakanı Janet Yellen ve Bill Gates de hayran değil. Bitcoin gibi kriptoların yükselişini bir "balon" olduğu ve büyük tehlike arz ettiği vurgulanıyor.



Büyük yatırımcılara araştırma sağlayan bir şirket olan Strategas'ın CEO'su Jason DeSena Trennert, “İkinci Dünya Savaşı, bu tür açıkları son kez yaşadığımız zamandı ve Fed faiz oranlarını düşük tutmak için müdahale etti. Savaş sırasında enflasyon vardı ama gerçekten gidecek hiçbir yer yok. Yatırımcılar bugün paralarını başka bir yere park etme konusunda daha büyük bir yeteneğe sahip. Bitcoin fiyatlarının daha yüksek olmasının sebeplerinden biri de bu" diyor. Piyasayı hareketlendirmek için verilen desteklerin önemli bir kısmı altın ve hisse senedi piyasalarına giderken, bundan sonra yatırımcıların altın yerine Bitcoin’i tercih edecekleri belirtiliyor. Zor ve maliyetli olan Bitcoin madenciliğinde 18.6 milyon adet kripto paraya ulaşılmış olması da dijital paranın cazibesini artıran bir faktör olarak gösteriliyor. Finansgundem.com’un yaptığı derlemelere göre, dünyada üretilecek toplam Bitcoin sayısı 21 milyon adet.



YENİ PAKET HAZIRLANIYOR

1.9 trilyon doları dağıtmaya başlayan ABD hükümeti 3-4 trilyon dolarlık yeni altyapı yatırım paketi hazırlıyor. Ancak bir taraftan da 1 trilyon dolarlık servet vergisinin yakında hayata geçirilmesi bekleniyor. Piyasaya çıkacak her bir doların 30 sentine yakın kısmının sermaye piyasalarına yönelmesi öngörülüyor.