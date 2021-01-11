Bitcoin'deki sert düşüşlerin sebebi ne?

2021 yılına rekor yükselişlerle başlayan Bitcoin keskin bir kar realizasyonu ile karşı karşıya. Ünlü yatırım bankası JPMorgan’ın 146 bin dolar hedef fiyat belirlemesiyle yükselişini hızlandıran Bitcoin’de düşüş de yükseliş kadar hızlı oldu. İngiliz bankalarının kripto para borsalarına para transferine izin verme kararı düşüşte etkili oluyor. Haftasonu 42 bin dolar sınırına kadar yükselen Bitcoin fiyatı, son 48 saattir sert düşüşlere sahne oluyor.



41.962,36 dolar seviyesinin görülmesinin ardından başlayan satışlar ile Bitcoin fiyatı 33.542,24 dolar seviyesine kadar geriledi. Sabah 07.58 itibarıyla hafif toparlanan Bitcoin yüzde 7 kayıpla 36 bin dolar seviyesinden el değiştiriyor.



Bitcoin fiyatındaki keskin düşüşte kar realizasyonlarının yanı sıra HSBC başta olmak üzere İngiliz bankalarının attıkları bir adım etkili oldu. The Times'ın haberine göre HSBC'nin aralarında olduğu bazı İngiliz bankaları, Bitcoin borsalarından para transferlerini kabul etmeme kararı aldılar. Dünyanın en büyük bankalarından biri olan HSBC, kripto para ödemelerini işlemiyor veya müşterilerin dijital cüzdanlardan para yatırmasına izin vermiyor. Diğer önde gelen bankalar dijital cüzdanlardan cari hesaplara transferleri kabul ederken, birçoğu müşterilerin kredi kartlarını Bitcoin satın almak veya satmak için kullanmalarına izin vermeyecek.