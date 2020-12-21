Bitcoin altının yerini alır mı?

Bitcoin (BTC) fiyatı hızlı bir şekilde artamaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen şirketleri bazı emeklilik fonları ve sigorta şirketleri de tasarruflarının bir kısmını dijital paraya yatırmaya başladı. Bu tablo nedeniyle ‘altının tahtını sallar mı?’ sorusunu gündeme geldi. Yatırım bankası Goldman Sachs uzmanlarına göre altın gibi geleneksel yatırım varlıklarına zarar vermeyecek.

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan Goldman Sachs'ın yatırımcılarına gönderdiği notta, Bitcoin'in altına karşı bir tehdit oluşturmadığı belirtildi. Bloomberg’te yayınlanan habere göre, "Bitcoin'in altını yutacağına dair bir kanıt göremiyoruz" diyen finans kurumu, "ikisinin bir arada yaşayabileceğine inanın" dedi.

Goldman Sachs, Bitcoin'in devam eden rallisinin altın yatırımcılarından bir miktar talep alabileceğini kabul ederek şunları söyledi:

"Altının reel oranlara ve dolara karşı son zamanlardaki düşük performansı, bazı yatırımcıları Bitcoin'in daha çok tercih edilen enflasyondan koruma aracı olarak altının yerini alacağı konusunda endişelendirdi. Artan popülaritesiyle Bitcoin'i, altının statüsüne varoluşsal bir tehdit olarak görmüyoruz."

Bitcoin, aralık ayında tüm zamanların en yüksek seviyesini ele geçirirken, küresel yatırımcılar günbegün daha fazla BTC yatırımı yapıyor. Bağımsız yatırım bankası Jeffries Financial'ın küresel öz sermaye stratejisi başkanı Christopher Wood'un daha fazla Bitcoin satın almak için portföyündeki altın oranını azalttığı bildirildi.

Hint haber ajansı Business Standard'ın 18 Aralık tarihli yazısına göre, ünlü piyasa analisti birkaç yıldır ilk kez altın yatırımını azaltıyor. Wood, yatırımcılara gönderdiği notunda, BTC yatırımlarının, portföyünün yüzde 5'ini oluşturduğunu yazdı:

"Portföydeki fiziksel külçe altının yüzde 50 olan ağırlığı, Bitcoin'e yatırılan parayla birkaç yıl sonra ilk kez yüzde beş puan azalacak. 20 bin dolar seviyesinin üzerindeki tarihi kırılımdan sonra, Bitcoin'de mevcut seviyeden büyük bir düşüş yaşanırsa bu pozisyona ekleme yapılacaktır."