BİST saat kaçta açılıyor ? İşlemlere ara verdi! İşte BİST çalışma saatleri

Merkez Bankası Başkanı değişikliği sonrası dolar TL kurunda yaşanan herketlilik sonrasında gözler haftanın ilk iş gününde Borsa İstanbul'a çevrildi. BİST işlemleri ise açılışta yaşanan sert düşüş nedeniyle durduruldu. Peki, Borsa İstanbul yani BİST saat kaçta açılıyor? İşte BİST işlem saatleri...

BORSA İSTANBUL MESAİ SAATLERİ 2020

Borsa İstanbul’un belli bir seans saati uygulaması bulunmaktadır. Bu seans saatleri, Borsa İstanbul’un her piyasası için farklılık gösterebilmektedir.

Borsa İstanbul'da seanslar saat 09.30 ile 18.15 arasında yapılmaktadır. Borsa İstanbul, hafta sonu cumartesi ve pazar günleri, dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde kapalıdır.

İşte seanslarına göre Borsa İstanbul'da çalışma saatleri:

Pay Piyasaları Seans Saatleri

Açılış Seansı Emir Toplama 09.40-09.55

Eşleştirme / Fiyat Belirleme 09.55-10.00

Sürekli İşlem 10.00-13.00

Gün Ortası Açılış Seansı Emir Toplama 13.00-13.55

Eşleştirme / Fiyat Belirleme 13.55-14.00

Sürekli İşlem 14.00-18.00Kapanış 18.00-18.01

Kapanış Seansı Emir Toplama 18.01-18.05

Eşleştirme / Fiyat Belirleme 18.05-18.07

Kapanış Fiyatından İşlemler 18.07-18.10

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri

Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri 09.30-18.10

Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri 09.30-18.15

Diğer Sözleşmeler 09.30-18.15

BORSA İSTANBUL ADRES İLETİŞİM BİLGİLERİ

Borsa İstanbul A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No:4, Sarıyer/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Borsa İstanbul'a, 0212 298 21 00 numaralı telefon aracılığı ile ulaşabilirsiniz.