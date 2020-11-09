BIST 100 endeksi 9 ayın zirvesini gördü

Hafta sonu gelen yoğun haber akışının ardından BIST 100 endeksi yeni haftaya hızlı yükselişle başladı.

Açılışta yüzde 2,10 değer kazanan endeks seansın ilerleyen bölümünde 9 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Endeksin yükselişinde bankacılık endeksi etkili oldu. Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 5'e ulaştı.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1,01 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.191,96 puandan tamamlarken, haftalık bazda yüzde 7,15 artarak 6 Nisan haftasından bu yana en iyi performansı kaydetti.

Ağbal'dan ilk açıklama

Hafta sonu gelen kararnameyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Naci Ağbal haftanın ilk işlem gününde yaptığı açıklamada tüm araçların kararlılıkla kullanılacağını belirtti.

Ağbal'ın ilk açıklamasında şu ifadeler kulanıldı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.

19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır.