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Birleşik Ödeme, ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin TL’ye çıkarttığını duyurdu

OYAK Portföy Girişim Sermayesi Fonlarından yatırım alarak unicorn olma hedefine ilerleyen Birleşik Ödeme’nin, ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin TL’ye çıkararak Türkiye’nin ödenmiş sermayesi en yüksek elektronik para şirketi olduğu açıklandı.

Ekonomi 15.11.2021, 13:58
Birleşik Ödeme, ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin TL’ye çıkarttığını duyurdu

OYAK Portföy Girişim Sermayesi Fonlarından yatırım alarak unicorn olma hedefine ilerleyen Birleşik Ödeme’nin, ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin TL’ye çıkararak Türkiye’nin ödenmiş sermayesi en yüksek elektronik para şirketi olduğu açıklandı.

Fintech Servis Platform Sağlayıcı (FaaS) şirketi olarak kurumların dijital finansallaşma süreçlerinde kanal ve ürün bazlı altyapısal çözüm önerileri sunan Birleşik Ödeme, Türkiye’nin önde gelen markalarına verdiği hizmetlerle gücünü her geçen gün pekiştiriyor. Yapılan açıklamaya göre, son olarak yurtiçi ve yurtdışında büyüme stratejisi doğrultusunda ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin TL’ye çıkaran şirket, sadece Türkiye özelinde 2021 sonunda işlem hacmini en az 20 milyar TL’ye, kullanıcı sayısını da 2021 sonu itibari ile 16 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Unicorn olma hedefine güçlü bir şekilde ilerliyor

OYAK Portföy Girişim Sermayesi Fonları üzerinden gerçekleştirdikleri yatırımın Unicorn olma hedefine bir adım daha yaklaşmasından ötürü memnuniyetlerini dile getiren OYAK Finans Sektörü Grup Başkanı Emrah Silav, “Hem halihazırdaki faaliyetlerimizi tamamlayıcı bir fintech açılımı yapmak, hem de ülkemiz açısından girişim sermayesi ekosisteminin desteklenmesi ve geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla yatırım desteği verdiğimiz Birleşik Ödeme’nin bugün Türkiye’nin lider fintech şirketi olmasının memnuniyetini yaşıyoruz. Bugün son 10 unicorn’un yani değeri 1 milyar doların üzerinde olan şirketlerin 3’ünün fintech servis platform sağlayıcısı olduğunu göz önüne alırsak, inanıyoruz ki desteğimizle birlikte Birleşik Ödeme de unicorn hedefine ulaşarak yurtdışındaki etkinliğini artıracaktır” dedi.

Yıllık en az iki kat büyümeyi hedefliyor

Verilen bilgiye göre, söz konusu şirketin ana ürün yelpazesini; ‘PaySafe’ akıllı kasa sistemi, ‘Paycoop’ ön ödemeli kart, ‘Payzee’ online tahsilat sistemi, ‘Payports’ yurt içi/yurt dışı para transferi sistemi ve ‘Moneybo’ sadakat programı oluşturmaktadır. İş ortaklarının konvansiyonel maliyetlerini minimize ederken, onların bilanço yönetimlerinde gelir kalemlerinde optimizasyon oluşturarak mevcut verimliliklerini, yeni gelir kalemlerini ve çevikliklerini maksimum seviyede arttırmalarını sağlayan Birleşik Ödeme, Türkiye’nin önde gelen markalarına verdiği hizmetlerle gücünü her geçen gün pekiştiriyor. Her yıl ortalamada minimum iki kat büyümeyi planlayan şirket, ödenmiş sermayesini artırarak Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da büyümeyi hedefliyor. Ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin TL’ye çıkaran şirket, böylelikle TCMB lisanslı 26 elektronik para şirketi arasında zirvedeki yerini aldı.

Elektronik para şirketleri arasında birinci sıraya yükselmelerini değerlendiren Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler konu hakkındaki düşüncelerini, “Güçlü ortaklık yapımız ve ekibimiz sayesinde son 3 senede istikrarlı şekilde yüzde 300 büyüme kaydettik. Uluslararası arenada yaptığımız iş birlikleri yanı sıra, yakın zamanda açtığımız Azerbaycan ve Romanya ofislerimiz ve önümüzdeki dönem açacağımız yurt dışı ofislerimiz ile kendi operasyon sahamızı da sınır ötesine genişlettiğimiz bu süreçte hedefimiz sermaye gücümüzle etki alanımızı maksimuma çıkararak fintech sektöründe bölgesel bir güç haline gelmek” sözleriyle ifade etti.

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