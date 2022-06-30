banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Türkiye’de mayıs ayında ihracat arttı, Samsun’da azaldı
Türkiye’de mayıs ayında ihracat arttı, Samsun’da azaldı
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
CHP'nin asgari ücret önerisini yüzde 40
CHP'nin asgari ücret önerisini yüzde 40
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Birinci sürgün yaş çay alım kampanyası sona erdi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 1. sürgün yaş çay alım kampanyasında üreticilerden toplam 212 bin ton çay yaş çay alımı gerçekleştirdi.

Ekonomi 30.06.2022, 11:46 30.06.2022, 12:29
Birinci sürgün yaş çay alım kampanyası sona erdi

16 Mayıs’ta açılan 1. sürgün yaş çay kampanyası 30 Haziran 2022 tarihinde sona erdi. Tamamlanan birinci sürgün kampanya döneminde ÇAYKUR fabrikalarının hiçbirinde kontenjan uygulanmadan üreticiden 212 bin ton yaş çay alımı yapıp, 42 bin ton kuru çay üretimi yaptı. Mayıs ayında alınan 92 bin ton yaş çayın ödemelerini ÇAYKUR bugün hepsinin yapılacağını açıkladı.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu