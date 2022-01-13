Bireysel sulama hibe desteği başvuruları başladı

Osmaniye’de kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi amacıyla yüzde 50 hibe başvuruları başladı.

Resmi Gazete’nin 25 Şubat 2021 tarihli 31406 sayılı yayınında yürürlüğe giren kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi hakkındaki tebliğ yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yürütülen “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” çerçevesinde çiftçilere verilen 2022 yılı yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan tüm çiftçilere bireysel sulama sistemleri almak için başvurmaları durumunda, kurulacak olan sistemin yüzde 50’sine (KDV hariç) hibe desteği verilecek.

2022 yılında yüzde 50 hibe desteği verilecek bireysel sulama sistemleri, tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, lineer veya center pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması ve güneş enerjili sulama sistemleri kurulması olarak belirlendi.