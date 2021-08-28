Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?

Gıda zamlarının da etkisiyle enflasyondaki yükselişi bir türlü durduramayan ekonomi yönetimi, salgında gelirlerini kaybedenlerin sıklıkla başvurdukları bireysel kredi ve kredi kartlarına sınırlama getirmeye hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın önceki gün bireysel kredilerde ciddi bir artış olduğunu, sınırlandırılması için bankalarla görüştüklerini açıklamasının ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) çalışmalara başladığı öğrenildi.

Sözcü Gazetesi'nden Nuray Tarhan'ın haberine göre; Başkent Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen BDDK'nın çalışmasının 1 ay içinde bankalara tebliğ edileceğine yönelik duyum aldığını belirterek, “Enflasyondaki yükselişi durdurabilmek için bankaların yıllık bireysel kredi artışını yüzde 15 ile sınırlandıracakları belirtiliyor” dedi. Salgın nedeniyle gelirlerini kaybedenlerin sıklıkla başvurdukları ihtiyaç kredilerinde maksimum taksit sayısının 36 aydan 18 aya çekilebileceğine dikkat çeken Babuşcu, kredi kartlarında toplam borcun yüzde 20'si kadar olan asgari ödeme tutarının da artırılabileceğine dikkat çekti.

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, son dönemde ihtiyaç kredileri ile kredi kartı borçlarında büyük artış olduğunu belirterek, “Bunun ardında kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneğinin sona erdirilmesi sonucu gelir kaybı yaşayanlarla, işten çıkarma yasağının sonlanmasıyla iş akdi feshedilenler olabilir” dedi. Kubilay, ekonomi yönetiminin 2020'de denenip döviz kurunda ve faiz oranlarında atağa neden olan kredi genişlemesini istemediğine dikkat çekti.

1.5 yıldır tüm dünyada ekonomik dengeleri alt üst eden salgın, devlet desteğinin gelişmiş ülkelere göre daha düşük olması nedeniyle Türk halkını derinden etkiledi. Özellikle kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneğinin kesilmesiyle gelirleri azalan vatandaşlar, çareyi ihtiyaç kredisi ve kredi kartlarına yüklenmekte buldu.

Haziran ayı itibarıyla bir yılda bireysel kredi miktarı yüzde 21.11 artışla 707.1 milyar liraya ulaşırken, en büyük payı 414.9 milyar lirayla ihtiyaç kredisi aldı. Kredi kartları da yüzde 45.59 artışla 167 milyar liraya ulaştı.