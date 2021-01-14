BİRBİRİNDEN UYGUN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER BU HAFTA DA A101 MARKETLERİNDE!

TOSHIBA MARKA KALİTELİ TELEVİZYONLAR A101 MARKETLERİNDE…

4K ultra HD TOSHIBA 49UA2063DT 49” Ultra HD Android Smart LED TV, 4 adet HDMI, 2 adet USB media player girişi, dâhili Wi-Fi özelliği ve Youtube, Netflix, Prime video uygulamalarına kolay ulaşımı ile evde geçirilen zamanları daha keyifli hale getiriyor. Ürün, ücretsiz montaj kolaylığının yanı sıra 3 yıl Vestel garantisiyle 3.999 TL’den tüm A101 marketlerinde satışa sunuluyor.

Bir diğer kaliteli televizyon seçeneği olan TOSHIBA 43LL2A63DT 43” Full HD Smart LED TV ise Full HD görüntü kalitesi, dâhili uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişine sahip. Ücretsiz montaj kolaylığı sunan ürün, 3 yıl Vestel garantisi ve 2.899 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde.

SEG MARKA KULLANIŞLI BEYAZ EŞYALAR A101’DE…

Yıllık enerji tüketimi 258 kWh olan A++ enerji sınıfı SEG SBM 6001 A++ Bulaşık Makinesinin 12 kişilik bulaşık kapasitesi, yarım yük yıkama, 30 dakikalık hızlı yıkama, 50 dakika süper yıkama gibi 6 farklı programı bulunuyor. 1.899 TL fiyatıyla dikkat çeken bulaşık makinesi ücretsiz teslimat, kurulum kolaylığı ve 2 yıl garantisiyle 14 Ocak haftasında tüm A101 marketlerinde alıcıların beğenisine sunuluyor.

SEG marka başka bir beyaz eşya ise A enerji sınıfı SEG STF 65 Turbo Fırın. 68 L iç gövde hacmi, 4 gözü gazlı ocak tablası, 1 adet iç ızgara ve 1 adet derin tepsisinin yanı sıra buz çözme fonksiyonu da bulunan turbo fırın ile güzel yemekler pişirmek artık çok kolay. Sökülebilen full iç camlı fırın kapısı ile temizliği de bir o kadar pratik olan ürün 2 yıl Vestel garantisi ve 1.299 TL fiyatıyla A101 marketlerinin yanı sıra bir de a101.com.tr’de.

14 OCAK’TAN İTİBAREN A101 RAFLARINDA YERİNİ ALAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER…

REEDER P13 Blue Cep Telefonu haftanın fiyat/performans ürünü olarak bu hafta A101 marketlerinde yerini alıyor. Kaçırılmayacak bu ürün, 6.1" HD ekran, 3 GB RAM, 128 GB’a kadar arttırılabilen 16 GB dâhili hafızasının yanında 4080 mAh pil gücü ile uzun süre kullanım sağlıyor. 5 MP ön ve 8 MP arka kamerasıyla güzel anılar biriktirmeye de imkân yaratan telefon, yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özellikleriyle kişisel veri güvenliğini bir üst seviyeye taşıyor. Bu harika ürün, 2 yıl garantisi ve 1.299 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde satışta.

Modayı bileklere taşıyan ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken AMAZFIT VERGE (A1811) GPS’li Konuşma Özellikli Akıllı Saat haftanın bir diğer kaçırılmayacak teknolojik ürünü. 1.2 GHz işlemciye 1.3” AMOLED ekrana sahip bu ürün, 2 GB kullanılabilir toplam 4 GB dâhili hafıza, 512 MB RAM ve 390 mAh batarya ile oldukça kullanışlı. Bu akıllı saat rehberden numara arama, SMS ve bildirim görüntüleme, müzik dinleme ve depolama, kalori hesaplama gibi özellikleri yanı sıra 12 farklı spor takip modu sayesinde hayatı kolaylaştırıyor. 2 yıl garantisiyle 599 TL fiyattan satışa sunulan akıllı saat tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de yerini alıyor.

XIAOMI BAND 3 Akıllı Bileklik ise 0,78 inç OLED paneli, 110 mAh pil gücü sayesinde akıllı nabız takibi, adım sayımı, hareketsizlik bildirimi ve uyku izleme özellikleri ile güne sağlıklı başlamayı, su geçirmez özelliğiyle ise her yerde kullanım sağlıyor. Bunun yanı sıra anlık mesaj bildirimi de sunan akıllı bileklik 2 yıl garantisi ve 89,95 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde satışta.

İster evde ister iş yerinde internet erişimini daha rahat hale getiren 3 yıl TP-Link garantili MERCUSYS Kablosuz Ağ Genişletici 89.95 TL fiyatıyla bu hafta A101 marketlerinde yerini alıyor. 300 Mbps hızı ve harici 3 anteni sayesinde interneti daha güçlü bir şekilde her yere dağıtan bu ürüne A101 markerlerinin yanı sıra a101.com.tr’den de ulaşılabiliyor.

GOSMART 128 GB SMART USB Bellek sevilen müzikleri içinde barındırırken aynı zamanda özel dosya ve fotoğrafları da saklamaya olanak sağlıyor. OTG desteği olan tüm cihazlar ile uyumu sayesinde kullanımı oldukça kolay olan ürün 2 yıl garantisiyle sadece 59,95 TL’den satışa sunuluyor.

Müzik dinlemekten keyif alanlar için ise PIRANHA Bluetooth Kulaklık harika bir ürün. 39,95 TL uygun fiyatıyla dikkat çeken bu ürün, BT kablosuz bağlantısı sayesinde, kolayca sesli arama yapabiliyor. Spor kullanımı için de oldukça kullanışlı olan kulaklık şarj edilebilir özelliği ve 2 yıl garantisiyle tüm A101 marketlerinde.

Günümüz teknoloji çağında bilgisayarlar kadar aksesuarları da bir o kadar önemli. Şık tasarıma sahip PIRANHA Klavye Mouse Seti bu haftanın cazip teknolojik ürünleri arasında yerini alıyor. Tak çalıştır sistemi ile oldukça kolay kullanım sağlayan set 2 yıl garantisiyle sadece 39,95 TL.

KÜÇÜK EV ALETLERİNDE BU HAFTA NELER VAR?

TEFAL FV3951 EASYGLISS Buharlı Ütü, Airglide teknolojili tabanı ve sivri ucu ile ütü yapmayı keyifli hale getiriyor. 35 g/dk sürekli buhar, 120 g/dk turbo buhar, Anti Drip su damlatmama özelliğine sahip ürün, 2 yıl garantisi ve 399 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerin de alıcıların beğenisine sunuluyor.

FLAVEL FLV100 Türk Kahvesi Makinesi, kahve severler için bu haftanın kaçırılmayacak küçük ev aletlerinden biri. 500 W ısıtma gücü, 4 fincan kapasitesi, susuz çalışmama özelliği, taşmayı önleyen algılama teknolojisi, sağ ve sol el kullanımına uygun içi yıkanabilir cezvesi ile oldukça kullanışlı bu ürün 2 yıl garanti kapsamında 199 TL’den satışa sunuluyor.

Sağlığa uygun malzemeden üretilen KIWI KWP 8510 Şarjlı Su Pompası açık alan ve kamp kullanımına oldukça uygun bir ürün. USB şarj kablosu ile kolayca şarj edilebilen su pompası, tek şarjla 5-6 damacana su tüketimi sağlıyor. 2 yıl garantisi ve 39,95 TL fiyatıyla raflarda yerini alan su pompası 14 Ocak itibarıyla tüm A101 marketlerinde.

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ BU HAFTA DA TÜM A101 MARKETLERİNDE…

Formunu korumaya dikkat edenler için ultra ince tasarıma sahip FELIX FL 598 SMARTA Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül bu haftanın ilgi çeken ürünleri arasında. 6 mm temperli cam yüzeyi sayesinde 150 kg’a kadar ağırlık ölçebilen baskül, 10 farklı kullanıcının verisini saklayabilme özelliğine sahipken kg, libre ve stone gibi farklı ölçü birimleri ile de kullanılabiliyor. Uzun ömürlü lityum pilli, 3 yıl Arzum garantili bu ürün sadece 89,95 TL fiyattan satışa sunuluyor.

ELLE EKM101 Saç Kurutma Makinesinin 2200 W DC motor gücü, 2 kademeli hız, 3 kademeli sıcaklık ayarı, soğuk hava üfleme butonu, aşırı ısınma koruması, çıkarılabilir hava yönlendirici başlığı ve difüzör başlığı bulunuyor. Oldukça kullanışlı olan saç kurutma makinesi 79,95 TL uygun fiyatı ve 2 yıl garantisiyle tüm A101 marketlerinde.

APRILLA AHS 2023 Saç Maşası ile belirgin bukleler yapmak ve saçlara şekil vermek çok kolay. 25 W ısınma gücü, 180 °C kadar çıkan maksimum sıcaklık ayarı, seramik kaplı plakaları ile hızlı ısınma ve hemen kullanım kolaylığı sağlayan bu ürün, 2 yıl garantisiyle 69,95 TL’den tüm A101 marketlerinin reyonlarında ve a101.com.tr’de.

Saç ve sakal bakımına önem veren erkekler için ise APRILLA ATR 7021 Kablosuz Erkek Bakım Cihazı harika bir ürün. Sadece 69,95 TL fiyatı ile satışa sunulan cihazın, tüm vücut kullanımı için ~0,5 mm cilt koruyucu başlık sistemi, ~3 mm çift yönlü kullanılabilen kılavuz başlığı, temizlik fırçası ve bakım yağı bulunuyor. Su geçirmez özelliği ile duşta kullanım kolaylığı da sunan ürün tüm A101 marketlerinde.

Cildin daha yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlayan APRILLA AFM 2801 Yüz Temizleme Ve Masaj Aleti, cilt temizliğine önem verenler için bu hafta A101’de. Kompakt, hafif, kablosuz özellikleriyle kolay kullanıma sahip, 2 hız ayarı bulunan ürün, kırışıklıkları, derin gözenekleri ve akneleri azaltırken keyifli dakikalar geçirmeye olanak sağlıyor. 2 yıl garantisi ve sadece 34,95 TL uygun fiyatıyla satışa sunulan yüz temizleme ve masaj aleti kaçırılmayacak ürünler arasında yerini alıyor.