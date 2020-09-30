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Bir yıldan uzun vadeli mevduatlarda vergi kaldırıldı
Bankalarda bir yıldan uzun süreli vadeli mevduat hesaplarından vergi kaldırıldı.
Ekonomi 30.09.2020, 09:55
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 15’lik kesinti yüzde 5’e, bir yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12’lik kesinti yüzde 3’e düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan kesinti oranı ise sıfırlandı.
Karar bu yılın sonuna kadar geçerli olacak.
Halihazırda bir yıldan uzun vadesi bulunan hesapların faizinden yüzde 10 vergi alınıyor.
Öte yandan, döviz ile altın alım-satım sırasında alınan vergi yüzde 1’den binde 2’ye indirildi. Banka Sigorta ve Muamele Vergisi, 24 Mayıs’ta yüzde 1’e yükseltilmişti.
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