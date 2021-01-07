Bir yılda 570 bin ton karbondioksit emisyonu sıfırlandı

Akenerji, karbon sertifikaları ile paydaşlarının bir yılda 570 bin ton karbondioksit emisyonunun sıfırlanmasını sağladı. Bu oran, 550 bin ağacın temizlediği havaya eş değer miktar olarak kabul ediliyor.

Türkiye’nin önde gelen özel sektör elektrik üretim şirketlerinden biri olan Akenerji, son bir yılda perakende sektöründen hizmet sektörüne, sanayi tesislerinden danışmanlık şirketlerine, birçok farklı sektörden firmayla karbon azaltım sertifikası alanında iş birliği yaptı.

Yenilenebilir santrallerinden elde ettiği emisyon azaltım sertifikalarının ticareti ile Akenerji, toplamda 570 bin ton karbon emisyonunun sıfırlanmasını sağladı. Bu rakam yıllık yaklaşık 550 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer bir oran olarak kabul ediliyor.

Karbon ayak izi nasıl siliniyor?

Şirketten paylaşılan bilgilere göre faaliyetleri sebebiyle oluşan sera gazı emisyonunu azaltmak veya nötrlemek isteyen firmalar, gerçekleştirdikleri sera gazı emisyon miktarına eşdeğer karbon sertifikası alarak karbon ayak izlerini silebiliyorlar.

Şirketin sunduğu yenilenebilir enerji santrallerine ait emisyon azaltım sertifikalarını satın alan firmalar bu şekilde, gönüllü olarak doğaya ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamış oluyorlar.

Şirket, emisyon azaltım sertifikalandırma çalışmalarının başarıyla yürütüldüğü tüm yenilenebilir enerji santrallerinde, VCS (Verified Carbon Standard) & Gold Standard & Social Carbon karbon emisyon azaltım sertifikalarına sahip. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde, büyük öneme sahip olan bu emisyon azaltım sertifikalarının aynı zamanda global ölçekte de tanınırlığı bulunuyor.

“Karbon sertifikaları çevre konusunda farkındalık yaratıyor”

Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, çevre ve sürdürülebilirlik konularının, şirketin ajandasında her zaman öncelikli olduğunu belirterek; “Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde, yenilenebilir kaynaklı enerji üretimimize ve bu alanda yeni yatırım çalışmalarımıza devam ederken, aynı zamanda satışa sunduğumuz emisyon azaltım sertikalarımızla, karbon emisyonlarını azaltmak ve nötrlemek isteyen firmalara da yardımcı oluyoruz. Farklı sektörlerden birçok firma ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, çevre ile ilgili farkındalık yaratılması kapsamında da önem verdiğimiz bir çalışma” açıklamasında bulundu.