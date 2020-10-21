BİR TEŞVİKTEN DAHA ÖTESİ
ÜNLÜ & Co'mment: “Bir teşvikten daha ötesi.” yorumunu yaptı...
|
ABD’de Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin mali teşvik paketi konusunda anlaşma için Cumhuriyetçilere verdiği 48 saatlik süre dün dolarken taraflardan gelen açıklamaların iyimser bir tonda olması ve görüşmelerin devam edecek olması umutların korunmasını sağlıyor. Mevcut durumda anlaşmazlığın ana kaynağını paketin büyüklüğü ve hangi alanlarda kullanılacağı oluşturuyor. Demokratlar 2,2 trilyon dolarlık büyüklükte ısrar ederken Cumhuriyetçiler ise 1,8 trilyon öneriyor. Buna karşın ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada Demokratların yaptığı tekliften daha büyük bir tutara da sıcak baktığını açıkladı. Ancak Cumhuriyetçilerin çoğu büyük ölçekli bir tutara karşı tutum sergiliyor. Pelosi ise anlaşma konusunda iyimser olduğunu ifade etti. Piyasalar için bir teşvikten daha fazlasını ifade eden paket konusundaki tüm bu gelişmeler yeni güne başlarken risk iştahının korunmasını sağlarken dolar üzerinde ise küresel ölçekte baskı oluşturuyor.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul 1200 puanın üzerinde tutunuyor. Küresel piyasaların odak noktasının belirsizlik yaratan ABD teşvik paketine kayması haftaya güçlü bir başlangıç yapan BIST-100 endeksinin kısmen ivme kaybetmesine neden olsa da endeksin 1200 puanın üzerinde yukarı yönlü eğilimini koruduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul’un kısa vadeli seyrinde özellikle bankacılık sektörünün sergileyeceği performansın belirleyici olmaya devam etmesini bekliyoruz. Bu noktada hafta başından bu yana %5’e yakın değer kazanan bankacılık endeksinin TCMB’nin faiz artırımına gitmesi halinde haftanın geri kalanında da iyimserliğini sürdüreceğini bunun da Borsa İstanbul açısından itici bir güç olarak çalışabileceğini düşünüyoruz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD 1,1800’i belirgin şekilde aştı. Küresel risk iştahında önemli bir farklılık göze çarpmasa da teşvik paketine ilişkin beklentilerin ön planda kalması paritenin yukarı yönlü bir eğilim sergilemesini sağlarken 1,1800 seviyesinin belirgin şekilde aşıldığını görüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında ise önemli ölçüde momentum kazanılmasına karşın şimdilik görünümün çok fazla değiştiğini düşünmüyoruz. Bu noktada 1,1870 ana direnç noktası olarak kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılmadıkça büyük resmin çok fazla değişmesini beklememek gerekir. Bu seviyenin aşılması ise teknik açıdan iyimserliği destekleyecektir. Ancak unutmamak gerekiyor ki paritedeki yükseliş çok büyük ölçüde teşvik paketinden gelecek haber akışına bağlı. Bu noktada pozitif açıklamalara rağmen henüz somut bir gelişmenin olmayışı yükselişlerin kalıcılığı konusunda soru işareti yaratıyor.
TL güç kazanmaya çalışıyor. USD/TL hafta başından bu yana 7,90 seviyesinin altına doğru denemeler yaparken gerek paritede teşvik paketi beklentisi ile artan yukarı yönlü eğilim gerekse içeride TCMB’nin faiz artırımına gideceğinin fiyatlanması bu seviyeden giderek daha faza uzaklaşılmasını sağlıyor. Kısa vadeli indikatörler aşağı yönlü eğilimin devam edebileceğine yönelik sinyaller verirken TCMB’nin piyasa beklentisine paralel olarak politika faizinde 200 baz puan civarında bir artırım yapması TL açısından önemli bir destekleyici unsur olacaktır. Öyle ki, bu yönde bir senaryo GLP faizini %15 seviyesinin üzerine taşıyacağı için TCMB’nin hareket alanını genişleteceği gibi TL’nin kırılganlığının azalmasına da katkı sağlayacaktır.
Kaynak: Matriks
Ons altın 1900 doların üzerinde güç topluyor. Teşvik paketi konusunda uzlaşma için Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin Cumhuriyetçilere verdiği süre dolmadan önce dolar üzerinde oluşan baskı değerli metallerin yukarı yönlü hareket etmesini kolaylaştırırken görüşmelerin ardından iyimser açıklamaların gelmesi ons altının 1920 doların üzerini test etmesini sağlıyor. Mali teşvik desteği gibi kısa vadede beklenti yaratan önemli bir konu başlığının gerçekleşmesi durumunda dolar üzerinde oluşacak baskıya da paralel olarak bunun değerli metaller açısından pozitif bir zemin yaratacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla konu hakkındaki gelişmelerin kısa vadede belirleyici faktör olarak çalışmaya devam etmesini bekliyoruz. Teknik açıdan bakıldığında ise 1920 ve 1935 dolar seviyelerini direnç noktaları olarak görürken momentum kazanımının bu seviyelerin aşılmasını sağlayıp sağlayamayacağını izleyeceğiz.
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:15
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3