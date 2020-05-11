Bir tam altın, 3 ayda içinde bir 'çeyrek' kazandırdı

Koronavirüs sebebiyle 2020'de tüm dünyada yatırımcılar 'güvenli liman' arayışına girerken altın alan Türkler hem kurdaki yükseliş hem de uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının yükselmesiyle son 3 ayda TL bazında yüksek bir getiri elde etti.

Bugün itibarıyla tam altının fiyatı 2.500 lira civarında seyrediyor. Son 3 ayda uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.567'den 1.705 dolara çıktı. Yani altının fiyatında dolar bazında yüzde 8.8 artış yaşandı.

Ancak Türkiye'de dolar da bu süreçte TL karşısında kayda değer bir yükseliş yaşadı. Dolar son üç ayda TL karşısında yüzde 17.5 yükseldi.

Hem dolarda hem ons altında yükseliş yaşanınca tam altın fiyatı da son 3 ayda yaklaşık 2.000 liradan 2.500 liraya yükseldi. Yüzde 25'lik bu artış tam altının kısa sürede bir çeyrek altın 'doğurduğu' anlamına geliyor.