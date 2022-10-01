Bir römork dolusu kavun dakikalar içinde tükendi

Sivas’ın Gemerek ilçesinde satışa çıkarılan bir römork dolusu kavun dakikalar içinde satıldı. Bazılarının kavunları çuvala doldurup alması ise dikkat çekti.

Sivas’ın Gemerek ilçesi Tatlıcak mezrasında yaşayan Burhanettin Şimşek, tarafından 25 dönüm alana kavun ekildi. Su ve gübre kullanılmadan üretilen kıraç kavunlar geçtiğimiz gün hasat edildi. Diğer kavunlardan daha lezzetli ve dayanıklı olan kavunları römorka dolduran Şimşek, ilçe merkezine götürerek satışa sundu. Kilogramını 5 lira olan kavunlar adeta kapış kapış satıldı. Kavunları kimisi poşete kimisi ise çuvala doldurdu.

“Kavunlarımız kıraç olduğu için dayanma süresi çok fazla”

Burhanettin Şimşek, kavunun dayanma süresinin uzun olduğunu belirterek, "Kavun yetiştiriciliği yapıyorum. Dededen beridir yapıyoruz bu işi. Bu yıl 25 dönüm ektim. Verim güzeldi. Dün toplamıştım, ilçe merkezine getirdim. Kavunlarımız kıraç olduğu için dayanma süresi çok fazla. Saklandığı müddetçe 3.aya kadar dayanabiliyor. Kışın isteyen hastalar oluyor, canı isteyen hamile kadınlar istiyor. Onlara da hediye olarak veriyoruz” dedi.