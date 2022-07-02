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Bir pizza 530 TL olur mu? İşte İstanbul Havalimanı'ndaki kazık fiyatlar...
İstanbul Havalimanı'nda bulunan restoranlardaki fiyatlar tepki çekti. Büyük boy pizzanın fiyatının 530 TL'ye yükselmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ekonomi 02.07.2022, 14:14
Vatandaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken zamların ardı arkası kesilmiyor.
Çay, şeker, Türk kahvesi, tuz, içki grupları, sigara, yumurta ve akaryakıta gelen zamlar yurttaşın belini bükerken İstanbul Havalimanı'ndan paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bir sosyal medya kullanıcısının, havalimanının restoran bölümünde çektiği fotoğrafta yer alan ürünlerin fahiş fiyatları, Twitter'da tartışma konusu oldu.
Fotoğrafta yer alan büyük boy pizzanın 530 TL, sandviçin 110 TL olduğu görülürken, kutu kolanın 63 lira olması dikkat çekti.
Paylaşılan fotoğrafta yer alan ürünler ve fiyatları şöyle:
- Büyük boy pizza: 530 TL
- Orta boy pizza: 245 TL
- Sandviç: 110 TL
- Kutu Kola: 63 TL
- Bira: 150 TL
- Su: 31 TL