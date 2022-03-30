Bir kuru ekmek soğan yemek de hayal mi olacak? Ekmeğe zam yolda!

Toprak Mahsulleri Ofisi, uluslararası piyasalarda yükselen buğday fiyatları sonrası sanayicilere sattığı buğdaya yüzde 22 zam yaptı. Bu gelişme ekmek fiyatlarına da yansıyacak. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan'da fiyat artışı olmayacağını zammın bayramdan sonra yansıtılabileceğini söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekmeklik buğday fiyatını yüzde 22 artırdı. Anlaşmalı un sanayicilerine satılan ekmeklik buğdayın tonu 2 bin 650 liradan 3 bin 210 liraya çıkarıldı. Bu zammın ekmek fiyatlarını artırabileceği dile getiriliyor.

ZAM BAYRAMDAN SONRA YANSIYACAK

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, fiyatın Ramazan ayı içerisinde değişmesini beklemediklerini, zammın bayramdan sonra yansıtılabileceğini dile getirdi.