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Bir indirim bir zam! Vatandaşın kafası karışık... Motorine zam kapıda!
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 96 kuruş zam geleceği belirtildi. İndirimlerin ardından bu gece motorine büyük bir zam gelmesi bekleniyor. Motorine 19 Mart itibariyle 1 TL 96 kuruş zam yapılacak.
Ekonomi 18.03.2022, 10:05 18.03.2022, 10:09
PETROL YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ
Petrol piyasası fiyatların oynaklık gösterdiği üçüncü haftayı kapatmaya hazırlanırken, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamamasının ardından fiyatlar yönünü yukarı çevirdi.
Görüşmelerde ilerleme kaydedilememesi, daha ağır yaptırımlar uygulanabileceği ve petrol arzındaki sorunların devam edeceği endişelerini artırdı.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatının dün yaklaşık yüzde 9 yükselmesinin ardından bugün yüzde 2.6 artarak 109.30 dolara yükseldi.