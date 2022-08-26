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Bir alkol grubuna daha okkalı zam!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar şarap fiyatlarına yeni zam geleceğini açıkladı.
Ekonomi 26.08.2022, 13:25 26.08.2022, 13:41
Cumhuriyet'in haberine göre Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 1-5 Eylül arasında şarap çeşitlerine yüzde 20-25 oranında fiyat geçişi olacağını duyurdu.
Dündar, gelmesi beklenen zammın üzüm fiyatlarının artışından kaynaklandığını belirtti.
'SON ZAM 19 TEMMUZDA GELMİŞTİ'
En son 19 Temmuz salı günü iki şarap gurubuna yüzde 25 zam geldi.
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