BiP’ten kullanıcıları için yeni fırsat

Yerli iletişim ve yaşam platformu BiP, kullanıcılara tablet çekiliş hakkı verecek. Platformdan yapılan açıklamaya göre, kampanya 15 Ekim’e kadar geçerli olacak.

BiP, ‘Keşfet’ alanından ulaşılabilen servislerden biri olan BiPClub’ta kullanıcılara fayda sağlayacak kampanyalar ve yarışmalara bir yenisini daha ekledi. Yapılan açıklamaya göre, BiPClub içerisindeki ödüllü etkinliğe kaydolan ve her ay mesajlaşan kullanıcılara tablet çekiliş hakkı veriliyor. Platformda aktif olan kullanıcılara yönelik gerçekleştirilen kampanya, 15 Ekim’e kadar geçerli olacak. Platformun tüm iletişim çözümlerini ve kampanyalarını tek bir uygulamada toplayan BiPClub’ta birçok fırsat yer alıyor. Uygulama içerisinde Turkcell Vadi’nin tüm etkinliklerine ve çeşitli futbol maçlarına ücretsiz bilet hakkı sunan soru-cevap etkinlikleri ön plana çıkıyor. Ayrıca popüler markalarda ve alışveriş sitelerinde geçerli indirim kuponları da BiPClub’ta kullanıcılara sunuluyor.

Operatör bağımsız herkes kullanabiliyor

192 ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşan platformun ‘Durum’ özelliği sayesinde kullanıcılar, Durum menüsüne tıklayarak video veya fotoğraflarını durum olarak paylaşabiliyor. Operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği platformun ‘Grup Taşıma’ özelliği ise kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Bu sayede daha önceki mesajlaşma uygulamasında kalan gruplar ve sohbet geçmişleri kolayca platforma aktarılabiliyor. Ayrıca BiP’te 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşım seçeneği de bulunuyor. Platformun kullanıcı verileri, Türkiye’deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunuyor. BiP, ücretsiz olarak indirilebiliyor.