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BiP’e 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen iletişim ve yaşam platformu BiP’e son 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı eklendi. ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ prensibi doğrultusunda uygulamanın kullanıcı verilerinin, Turkcell’in Türkiye’deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde tutulduğu açıklandı.

Ekonomi 11.01.2021, 13:31
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BiP’e 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen iletişim ve yaşam platformu BiP’e son 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı eklendi. ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ prensibi doğrultusunda uygulamanın kullanıcı verilerinin, Turkcell’in Türkiye’deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde tutulduğu açıklandı.

İletişim ve yaşam platformu BiP’e, son 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı. Verilen bilgiye göre, BiP’teki tüm veriler yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye’deki Turkcell veri merkezlerinde korunuyor. Operatör bağımsız olarak 192 ülkede kullanıma sunulan BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile kesintisiz ve güvenli iletişim imkanı sunuyor. Yakın zamanda Digicel, Turkcell’in iştiraki Lifecell Ventures ortaklığıyla, BiP’i faaliyet gösterdiği 32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu. Sadece Karayipler bölgesinde BiP’in 1 milyonun üzerinde müşterisi bulunuyor.

"İzinsiz hiçbir veriyi almıyoruz"

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, kullanıcıların verilerini üçüncü taraflarla paylaşma zorunluluğu olmaksızın BiP’i kullanmaya devam edebileceklerini söyledi. Tansuğ, “Operatör mühendislerinin 2013 yılından beri geliştirdiği BiP uygulamamız son 3 günde büyük bir ilgiyle karşılandı. Uygulamamızda kullanıcılarımızın verilerini en yüksek güvenlikli Turkcell veri merkezlerinde Türkiye sınırları içerisinde saklıyoruz. Bu tarzdaki uygulamalarda önemli olan hizmetin sunulabilmesi için gerekli verilerin kullanıcılardan onayları dahilinde alınması, işlenmesi ve hizmetin sunulması için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasıdır. Örneğin bir iletişim uygulaması olan BiP kullanıcılarına arama ve mesajlaşma hizmetlerini sunabilmek için rehbere erişim izni talep etmektedir” diye konuştu.

Uygulamada izinsiz hiçbir veriyi almadıklarını, işlemediklerini ve paylaşmadıklarını vurgulayan Tansuğ, “Bu konuda tüm kullanıcılarımızın içi rahat olabilir. 192 ülkedeki kullanıcılarımız arasında da hiçbir ayrımcılık yapmıyoruz. Müşterilerimizin geri bildirimlerini dinliyor, talepleri konusunda çok hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz. Dolayısıyla düzeltilmesi gereken bir şey varsa elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Verilen bilgiye göre, uygulamanın verileri operatörün İstanbul ve Ankara’daki uluslararası güvenlik sertifikalarına (TLS) sahip veri merkezlerinde saklanıyor. Uygulamada mesajların iletildiği cihazlar ve sunucular arasındaki bütün iletişim uluslararası standartlara uygun biçimde TLS şifreleme yöntemiyle güvenli bir şekilde taşınıyor. Herhangi bir üçüncü şahıs araya girip mesajlara erişemiyor ve okuyamıyor. Uygulamadaki yedekleme ayarı açılmadıysa mesajlar sistemlerde karşı tarafa iletilene kadar şifrelenerek geçici bir süre saklanıyor ve mesaj iletildikten sonra sistemlerden tamamen siliniyor. Kullanıcı yedekleme ayarını açarsa paylaşımlar veri merkezlerinde şifrelenerek saklanıyor.

Uygulama, Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun geliştirilen özellikleriyle de fark oluşturuyor. Örneğin, keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunan uygulama, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı da açtı. Operatör ayrımı olmadan BiP kullanıcıları bu kanal üzerinden koronavirüs testi yapabiliyor ve gerekli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı’na ücretsiz ulaşabiliyor.

Uygulamanın Acil Durum özelliği ile kullanıcılar afet durumlarında, durum bilgilerini ve konumlarını network kesintisi olsa bile tek tuşla kesintisiz iletişim sağlıyor. Çeviri özelliği ise anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi mümkün kılıyor. Uygulama, kullanıcılarının gelen mesajları çevrilmiş olarak görüntülemelerini sağlıyor ve gönderdikleri mesajları anlık olarak çeviriyor. BiP’e özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde, gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor.
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