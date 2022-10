Biotrend Enerji, karbondioksit emisyonunu 2,7 milyon ton azalttı

Biotrend Enerji, finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin 2022 ilk yarı brüt kârı, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 293 oranında yükselişle 153 milyon TL olarak gerçekleşti.

Doğanlar Holding A.Ş.’nin enerji şirketi Biotrend Enerji, finansal rakamlarını ve yeni iş birliklerini açıkladı. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen toplantıya Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı, Biotrend Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Nalçacıoğlu’nun yanı sıra Doğanlar Holding yönetim kurulu üyeleri katıldı. Biotrend Enerji’nin 2022 yılındaki finansal rakamlarının ve yeni iş birliklerini açıklandığı toplantıda yenilebilir enerjinin önemi ve karbon anlaşmalarına dikkat çekildi.

Yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Biotrend Enerji, 2022 ilk yarısında ürettiği elektriğin tamamını YEKDEM kapsamında satarak, 2022 ilk yarı brüt kârını 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 293 oranında yükselişle 153 milyon TL’ye ulaştırdı.

2022 Haziran sonu itibariyle 92,2 MW saat elektrik kurulu gücündeki tesislerde 1 milyon 710 bin ton evsel atığı bertaraf ederek karbondioksit emisyonunu 2,7 milyon ton azaltan şirket, 2022 yıl sonuna kadar yatırım tutarını 250 milyon dolara çıkarak. Ayrıca karbon varlığı sertifikasyon süreçleri kapsamında yeni yapılan anlaşma gereğince 20 milyon dolar tutarında gelir elde edilmesi planlanıyor. 2022 yılının ilk yarısında konsolide FAVÖK rakamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 255 oranında yükselişle 176 milyon TL olarak gerçekleşirken 2022 yılının ilk yarısında net satışları 522 Milyon TL ile, önceki yılın aynı dönemine göre toplam konsolide net satışlarda yüzde 227 oranında arttı. Ana ortaklığa ait dönem kârı, 2022 yılının ilk yarısında, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 18 milyon TL’den 21 milyon TL’ye yükseldi.

Türkiye’de kuracağı ileri seviye plastik geri dönüşüm tesisi için Honeywell ile iş birliği anlaşması imzalayan şirket, plastik atıkları geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine dönüştürmek için Honeywell’in UpCycle Process teknolojisini kullanacak. Karışık plastik atıkların geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine (RPF) dönüştürüleceği tesis, plastikler için döngüsel ekonominin gelişimini mümkün kılacak. Tesis, tamamlandığında Türkiye’de ticari ölçekli ilk plastik atık geri dönüşüm tesisi olacak.

İnegöl Biyogaz ve Bergama Çöp Gaz Tesisileri’nde gerçekleştirilen kapasite artışıyla kurulu güç, 97,8 MW seviyesine taşındı. 11 ilde 181 MW elektrik gücüne sahip Biotrend Enerji 92,2 MW saat elektrik kurulu gücündeki tesislerde senenin ilk yarısında 1 milyon 710 bin ton evsel atığı bertaraf ederek, karbondioksit emisyonunu 2,7 milyon ton azalttı. Türkiye genelindeki düzenli depolama sahalarına gönderilen evsel atığın yaklaşık yüzde 20’sini işler duruma getirerek 2022 yılının ilk yarısında 281 milyon brüt, 263 milyon KW net elektrik üretimi yaparak yaklaşık 200 bin hanenin 6 yıllık elektrik ihtiyacını karşıladı.

“4 milyon ton karbon emisyonu kredi satışını gerçekleştirdik”

4 milyon tonluk bir karbon emisyonu satışını gerçekleştirdiklerini belirten Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı, “Ülkemizde ürettiğimiz yenilenebilir enerjinin, ülkemizdeki karbon emisyonunu azalımı konusundaki süreçlerinin belgelendirmelerini tamamladık. İlk etapta İsviçreli bir şirketle 4 milyon tonluk bir satış anlaşması imzaladık. 4 milyon ton karbon emisyonu kredimizin satışını gerçekleştirdik. Yılın sonuna doğru diğer projelerimizin de belgelendirme süreçleri tamamlandıktan sonra bu miktarlar artacak. 2023 ve devamında ciddi anlamda karbon emisyonu kredilerimizi çeşitli mekanizmalarla anlaşmalar yaparak satışımızı gerçekleştireceğiz. 2022 Haziran sonu itibariyle 92,2 MW saat elektrik kurulu gücündeki tesislerde 1 milyon 710 bin ton evsel atığı dönüştürerek karbondioksit emisyonunu 2,7 milyon ton azalttık” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde yenilenebilir enerji her geçen gün iyi noktaya gidiyor”

Türkiye’de yenilenebilir enerjinin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Vardı, “Ülkemizde yenilenebilir enerji ciddi manada her gün hükümetimizin de politikalarıyla daha güzel noktalara geldi. Yaklaşık geçtiğimiz 10 yıl içerisinde yenilenebilir enerjinin katma değeri ihtiyacımızın karşısında 2 kat arttı. Ülke olarak her yıl enerji arzımız artmakta. Bu karşılamak için yenilenebilir mekanizmaların, güneş santrallerinin, lisanssız insanların tüketime yönelik olan ihtiyaçlara yapılan adımlarla günden güne bu makas daralmakta. İletim altyapısına geldiğimiz zaman dünyada her geçen gün insanların yerleşim bölgelerinin değişkenliği iletimi daha da zorlamakta. Bu konuda da ülkemizde ciddi yatırımlar yapılmakta. Önümüzdeki yıllarda bunlarında çözülerek ülkemizin enerji ihtiyacını nükleerlerinde devreye girmesiyle yenilenebilir kaynaklar dan karşılayacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin belki de bu yaşanan krizler noktasında en avantajlı konumda olacağına inanıyorum. İhtiyaçlar şartlar dünyada günden güne değişiyor. 2023 yılında bizler sadece enerji alanında değil özellikle karbon seracılık gübre, geri dönüşüm konusunda sürdürülebilir bir dünya için projeler geliştiriyoruz. Bunlarla ilerleyen yıllarda daha da ön plana çıkacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin dışarıdan alacağı hammadde ithalatını azaltacağız”

Türkiye’nin dışarıdan alacağı hammaddeyi azaltacak bir çalışma içerisinde olduklarını belirten şirketin genel müdür yardımcısı Mehmet Ali Nalçacıoğlu, “Tesislerimize gelen 100 birim atığın yaklaşık 55 birimi organik biyogaz üretiminde kullanılıyor. Bunun dışında kalan kısımdan yüzde 2 ila 5 plastik veya diğer geri dönüştürülebilir malzemeler geri kazandırılıyor. Kalan atıklardan da yüzde 15-20 civarı atıktan türetilmiş yakıt yapıyoruz. Kalan yüzde 25’lik kısımda bunun içinde de halen değerlendirebileceğimiz plastik atıklar bulunuyor. Bunların mekanik olarak geri kazanmak mümkün değil. Plastik geri dönüştürüldüğünde daha düşük kaliteli bir plastik haline geliyor. 2’nci 3’üncü geri dönüşümden sonra mecburen bazı atıklar çöpe gidiyor veya yakıt olarak değerlendiriliyor. Kimyasal geri dönüşüm aslında geri değil ileri dönüşüm olarak dünyada lanse ediliyor. Piroliz dediğimiz bir teknoloji ile atıklar kimyasal olarak ham maddesine dönüştürülecek saflığa geliyor. Böylece çöpe attığımız atıklar daha değerli bir plastik halini alıyor. Bu uygulama dünyada yeni bir süreç. Uygulama Amerika, Çin, Singapur ve Avrupa’da daha yürüme aşamasına geçmedi. Bu uygulamanın bize birçok artısı var. Halihazırda işlettiğimiz tesislerde düzenli depolamanın ömürlerini uzatacak. Sürdürülebilirliğe ve ekonomiye hizmet etmiş olacağız. Bunların dışında Türkiye’nin dışarıdan alacağı hammadde ithalatının azaltacak bir çalışma. Tesis, tamamlandığında Türkiye’de ticari ölçekli ilk plastik atık geri dönüşüm tesisi olacak” dedi.

“Sınırda karbon ticareti önem arz ediyor”

Karbon anlaşmasına değinen Nalçacıoğlu, Karbon anlaşmasına değinecek olursak biz bu atıkları doğadan alıp yok etmesek doğada bir emisyona sebep olacak. Biz bunu ayrıştırıyoruz, gömüyoruz, biyogazını alıyoruz sonrasında bunları elektrik ve ısı enerjisine çeviriyoruz. Yapılan hesaplama metotları ile bir ton karbondioksit sertifikası olarak belgeliyoruz. Bizim İzmir, Harmandalı ve Balıkesir projelerimizin ilk etapta 2.6 milyon ton birikmiş ton sertifikasının satışı gerçekleşecek. Önümüzdeki yıllarda sınırda karbon ticareti ile beraber şuanda piyasası 4-5 dolarsa sınırda karbon ticareti ile bunlar daha da değerli hale gelecek ” ifadelerine yer verdi.